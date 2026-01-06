Las uñas son un buen complemento para cualquier look u outfit, por lo que hay distintos diseños para cada gusto, aunque existen 7 colores que te harán ver lujosa y de clase alta, dignas para usar todos los días o en ocasiones especiales. En cambio, si lo que buscas algo sencillo, estos 7 modelos básicos son ideales para ti .

De acuerdo con el portal Glamour 25, el color nude es uno de los modelos que te hará ver de la alta sociedad, ya que se asemeja a la tonalidad de la piel de cada persona y es una de las más utilizadas en los últimos años, pues te hace ver elegante. Además de este diseño, existen otros que pueden darte un estatus, como estas 5 opciones de acrílicas cuadradas.

Los 7 colores de uñas con diseños que te harán ver lujosa y de la clase alta|IA

1. Rosa nude

Este color es uno de los mejores, pues las modelos lo llevan durante sus pasarelas y se ve elegante. Le va muy bien con cualquier tipo de look.

Los 7 colores de uñas con diseños que te harán ver lujosa y de la clase alta|IA

2. Lechoso

Este color es una combinación de rosa con un poco de esmalte blanco traslúcido y se le conoce como milky nails.

Los 7 colores de uñas con diseños que te harán ver lujosa y de la clase alta|IA

3. Arena

El modelo le va muy bien a cualquier tipo de tono de piel y lo pueden utilizar las personas de cualquier edad. El color resalta más si es brillante.

Los 7 colores de uñas con diseños que te harán ver lujosa y de la clase alta|IA

4. Rojo ladrillo

Este modelo es tendencia en la temporada otoño-invierno y es utilizado por las mujeres que buscan verse elegantes. Un dato curioso es que las personas buscan colores que le brinden calidez y confort durante las bajas temperaturas y este es uno de ellos, según la psicología.

Los 7 colores de uñas con diseños que te harán ver lujosa y de la clase alta|IA

5. Negro

Este color es uno de los más elegantes, pero no va con todas las edades, ya que puede resaltar las arrugas en la piel. Se recomienda utilizar entre los 20 y 30 años.

Los 7 colores de uñas con diseños que te harán ver lujosa y de la clase alta|IA

6. Vino tinto

A este diseño se le conoce como Cabarnet, debido a su tonalidad vino tinto. El modelo es elegante y una muy buena opción para llevar a eventos especiales.

Los 7 colores de uñas con diseños que te harán ver lujosa y de la clase alta|IA

7. Berenjena

El morado es un color que propone Giorgio Armani en sus colecciones. Esta tonalidad está asociada al poder, misterio y lujo, que hace ver elegante a las mujeres que lo utilizan.

Cabe destacar que a estos colores se le pueden agregar diferentes diseños para resaltar las uñas, aunque no se recomiendan que sean ostentosos, pues ello le quitará la elegancia.