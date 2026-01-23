Maquillajes que estaban de moda en 2016: tendencias de belleza que marcaron la era Instagram

Luego de ver tanto la tendencia de recordar aquellos tiempos de 2016, es probable que la nostalgia o la duda te pusieran a pensar… ¿Qué estaba de moda hace 10 años? Nosotros te podemos contar qué maquillaje se usaba mucho en aquella época: make up intenso, supermarcado y “perfecto para empezar a sobresalir en Instagram”. Parece que fue ayer cuando dominaban las cejas gruesas tipo bloque, el contorno estilo Kardashian, los labiales líquidos mate, el highlighter exagerado y los ojos supercargados.

¿Qué maquillaje estaba de moda en 2016?

1) Las cejas “Instagram” (gruesas, marcadas y con corrector)

Parece que fue ayer cuando todas las chicas tenían unas enormes y muy definidas cejas. En 2016 las cejas lo eran TODO. Siempre estaban superdefinidas, con arco pronunciado y con el famoso “bloque” al inicio.

|Crédito: Instagram @lashdollss

2) Contorno extremo y nariz afilada

En 2016 todas querían conseguir el contouring perfecto y lo intentaban religiosamente. Y era el contouring intenso, nada de “toques sutiles”. El objetivo era simple (o no): tenías que conseguir unas mejillas mega hundidas, nariz más fina y una mandíbula marcada. ¡Ah! Y no olvides que todo se resaltaba con un bronce que te daba ese aspecto de telenovela.

|Crédito: Instagram @metrogirlmakeup

3) Baking

El “baking” fue una de las técnicas más virales de 2016. El objetivo era ponerte un montón de polvo translúcido en ojeras, frente y mentón.

|Crédito: Instagram @anniescobarliz

4) Labiales

Los labiales líquidos mate eran todo lo que querías para lograr ese maquillaje espectacular que te hiciera sentir como las Kardashian. ¿Los tonos más icónicos?



Nude café

Terracota

Vino

Rojo ladrillo

|Crédito: Diana

5) Iluminador

En 2016 el brillo lo era todo; los había en diferentes tonos y en cámara lucían increíble para la foto. Este se usaba en partes muy estratégicas del rostro: Pómulos, punta de nariz, arco de Cupido y hasta el lagrimal.

6) Pestañas gigantes

Por último, pero no por eso menos importante, las pestañas gigantes. Otro detalle que las Kardashians pusieron de moda. En esa época, usar pestañas enormes para ir a la escuela, al trabajo o a la tiendita de la esquina era totalmente normal y lo más top. Siempre deslumbrantes en cualquier lugar, sin importar si era un gran evento o no.

|Crédito: Instagram @laumararmenda

Ahora que dimos este viaje por las tendencias de aquellos años, ¿qué era lo que no te podía faltar en tu cosmetiquera?