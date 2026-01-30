Ni cerámicos ni juntas: El material elegante que las cocinas más modernas están usando este año

Durante décadas, los azulejos fueron el recurso más habitual para revestir las paredes de las cocinas . Prácticos, resistentes y fáciles de limpiar, se convirtieron en un estándar dentro del diseño de interiores.

Pero esa lógica empezó a cambiar: la tendencia 2026 en interiorismo apunta a eliminar las tramas visuales y las juntas visibles, apostando por superficies más limpias, continuas y minimalistas. Según el último informe de Houzz (plataforma dedicada a la remodelación, diseño de interiores, paisajismo y decoración del hogar) sobre renovación de cocinas, cada vez más personas optan por reemplazar los revestimientos tradicionales por materiales continuos.

El objetivo principal es simplificar el espacio, mejorar la higiene y lograr una estética más moderna. Dentro de este concepto, las paredes se integran visualmente con la mesada y los muebles, sin cortes innecesarios ni acumulación de suciedad.

¿Cuál es el material que reemplaza a los cerámicos en las cocinas modernas en 2026?

La gran protagonista de las tendencias actuales es la superficie continua, especialmente en materiales como porcelánico de gran formato, microcemento y superficies ultracompactas. Estas opciones permiten cubrir grandes paños de pared con una sola pieza o con muy pocas uniones. Esto casi elimina las juntas.

De acuerdo con el arquitecto español Joaquín Torres, especialista en diseño contemporáneo, la continuidad visual es una de las claves del interiorismo actual, porque genera sensación de orden, amplitud y limpieza, especialmente en espacios funcionales como la cocina.

Estas son las opciones más utilizadas para reemplazar el cerámico en la cocina:

Porcelánicos XXL con terminación piedra o mármol

Microcemento alisado sin juntas

Superficies ultracompactas resistentes al calor y la humedad

Paneles sintéticos de resina o cuarzo

¿Cuáles son las ventajas del revestimiento continuo en la cocina frente a los azulejos o cerámicos?

Más allá de lo estético, los expertos coinciden en que este tipo de materiales ofrecen beneficios en el uso cotidiano. La diseñadora de interiores Patricia Bustos explica que al no tener juntas, se reduce drásticamente la acumulación de grasa, hongos y suciedad. Esto facilita la limpieza y mejora la higiene del espacio.

Estas son sus ventajas: