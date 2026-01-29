Los 5 mejores diseños de uñas para poder usar en la primavera del 2026

Aunque todavía faltan varias semanas para que empiece la primavera del 2026 , puedes empezar a considerar algunos de los mejores diseños de uñas para usar en dicha temporada, estilos con los que vas a poder lucir un look impecable y fresco.

Es así que te vamos a compartir 5 estilos distintos que puedes considerar al hacerte tu próxima manicura, con alternativas con colores, elegantes o con efectos únicos. No te pierdas los detalles que te vamos a compartir.

¿Qué diseños de uñas hacerse en la primavera?

En la primavera del 2026, se aproximan días soleados y llenos de color, por lo que en esa temporada es bueno buscar los mejores diseños de uñas brillantes para que se fusionen con el clima. Por eso en tu siguiente visita al manicurista considera usar las siguientes alternativas:

Bambi Print: Ahora, en el animal print, va a dominar la piel de venado o ‘Bambi’, estilo que sin duda podrás usar en una manicura original y llena de color.

Espresso Nails: Se destaca por usar un color marrón oscuro similar al de la bebida; puedes incorporar el efecto ‘cat eye’ para obtener un mayor brillo.

Combinación amarillo y rosa: Ya sea que lo pidas con el estilo ‘aura’ o ‘cotton candy’.

Polka Dots: Emplea el patrón de lunares, pero para hacerlo más colorido, úsalo en tonalidades pastel para que se adapte a la estación del año.

Si eres fan de los estilos llenos de color y con efecto 3D, pide que te coloquen colores nude o vibrantes y encima agreguen el estilo 3D, ya sea en todas las uñas o solo en una.

¿Cuándo entra la primavera en México?

La estación primaveral llega en diferentes fechas cada año; por ejemplo, en el 2025, ocurrió el 20 de marzo. Un artículo publicado por la UNAM se debe a que la órbita de la Tierra, al girar alrededor del sol, tiene una duración de 365 días, 5 horas, 45 minutos y 46 segundos, característica que provoca que la llegada de la estación pueda ocurrir entre el 19 y el 21 de marzo.

Para la primavera del 2026, se tiene contemplada su llegada el 20 de marzo a las 2:46 de la tarde. Ahora que ya sabes cuándo inicia la estación del baño, comienza a buscar los mejores diseños de uñas para que las puedas usar y lucir un look espectacular.