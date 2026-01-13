Moda 2026: Por esta razón la belleza tendrá un CAMBIO RADICAL en tendencias respecto al 2025

El 2026 se perfila para ser uno de los años más importantes y, a su vez, trascendentes dentro del mundo de la moda, pues ahora distintos expertos consideran que las tendencias contarán con un cambio abismal con respecto a lo que se mostró a lo largo de los últimos meses.

Esto guarda estrecha relación, sobre todo, con los hábitos de belleza que tienes antes y después de dormir; es decir, los conocidos skincare de hasta 10 pasos. Ante este hecho, el mundo de la moda considera que lo exagerado pasará a segundo plano, dándole más importancia a las cuestiones de belleza tradicionales.

¿Adiós al skincare de 10 pasos? Esto es lo que la moda vislumbra para 2026

Si ya estás harto de contar con muchos productos para tu rutina de skincare antes de dormir, expertos en moda, como la fundadora y CEO de la marca japonesa DEAU Skin Hina Mian, consideran que esto quedará en un ambiente secundario pues, a partir de este 2026, se le dará más espacio e importancia a los cortos, pero eficaces métodos de maquillaje.

Se trata, entonces, de dejar a un lado la acumulación extensa de productos para enfocarse en utilizar lo que realmente funciona para tu piel. En otras palabras, se busca que las rutinas eternas antes de dormir lleguen a su fin no solo en beneficio de tu piel, sino también de tu cartera considerando el alto gasto que hay en este apartado.

Hina Mian está consciente que la rutina de 10 pasos tuvo mucho éxito durante el año pasado; sin embargo, también considera que lo mejor es seguir el molde de la moda en 2026 y alejarse de las excentricidades para darle paso a un aspecto mucho más tradicional, lo cual hará que la belleza física vuelva a lo que fue en el pasado.

¿Por qué las rutinas más cortas podrían tener un mayor éxito en la moda 2026?

Mian detalla que el maquillaje ahora es mucho más ligero e invisible , contando con un aspecto mucho más natural alejado de lo exagerado. Por tal motivo, lo que la gente desea en la actualidad es una piel real que no se esconda detrás de kilos de maquillaje, algo que ocurrió en esencia el año pasado.