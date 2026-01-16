Ni bob ni melena larga: El corte de pelo corto que arrasará en 2026 porque se peina solo

Las tendencias para 2026 confirman un cambio claro en las preferencias: pasar menos tiempo frente al espejo con cortes de pelo funcionales que acompañen el ritmo acelerado de la rutina diaria. Así es como los looks de cabello corto vuelven a tomar protagonismo, dejando atrás opciones como el bob clásico o las melenas largas que requieren mantenimiento constante.

Estilistas internacionales coinciden en que este año estará marcado por cortes que aporten personalidad y practicidad. Entre ellos, se impone con fuerza el pixie por su versatilidad, su capacidad de adaptarse a distintos tipos de rostro y su facilidad para peinarse sin esfuerzo.

El pixie es el corte de pelo corto que marcará tendencia en 2026

El corte pixie se posiciona como el gran protagonista del 2026 por una razón concreta: su estructura permite que el cabello caiga de forma natural, casi sin necesidad de peinado. Según explicó el estilista británico Sam McKnight, referente del styling en pasarelas internacionales, este corte moderno está pensado para acompañar el movimiento natural del pelo y no para dominarlo con productos.

Desde los salones de Nueva York y París, profesionales como Chris McMillan, estilista de celebridades, destacan que este corte favorece la textura real del cabello y rejuvenece las facciones. Además, al dejar el cuello y los pómulos al descubierto, aporta un aire sofisticado.

Los distintos tipos de pixie que se usarán en 2026

El pixie no es un corte único, sino una familia de estilos que se adaptan a diferentes personalidades y tipos de cabello. El pixie clásico, corto y prolijo, sigue siendo una opción elegante y minimalista. El pixie largo, con flequillo y laterales más suaves, es uno de los favoritos según la estilista española María Baras.

También ganan terreno el pixie texturizado, pensado para cabellos ondulados o con volumen natural, y el pixie desfilado, que aporta movimiento y un acabado más desenfadado.

Para los estilistas esta variedad es clave en su éxito: permite personalizar el corte según el rostro, la edad y el estilo de vida. Por eso se ha consolidado como el corte corto que no solo arrasará en 2026, sino que promete quedarse varias temporadas más.