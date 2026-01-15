9 ideas de corte de pelo para mujer con cabello corto y cara redonda: te verás bellísima

Elegir el corte de pelo adecuado tiene un gran impacto en la imagen, pues es el encargado de enmarcar las facciones y resaltar (o disimular) ciertos rasgos. En el caso de las mujeres que tienen la cara redondeada, hay ciertos estilos que resultan especialmente favorecedores gracias a que combinan actualidad, versatilidad y elegancia en un mismo peinado .

Así que si estás pensando en hacerte un cambio de look, pero te da miedo tomar una decisión incorrecta, no te preocupes. Te compartimos 9 ideas para que tomes como inspiración y descubras cómo se verían en ti. Además, se trata de alternativas fáciles de estilizar en el día a día, que no requieren mucho mantenimiento y que le sacarán provecho a tu belleza.

Cortes de pelo para cara redonda: 9 estilos que sí favorecen y están en tendencia 2026

Bob mini con flequillo recto.

Pixie cut en pelo rizado.

Corte de pelo recto con fleco tipo cortina.

9 cortes de pelo para mujeres con la cara redonda|Pinterest

Corte de pelo estilo mariposa y capas largas.

Bob mediano con raya media en pelo rizado.

Wolf cut con fleco recto.

9 cortes de pelo para mujeres con la cara redonda|Pinterest

Pelo mediano recto y ondas suaves, sin fleco.

Corte de pelo con solo dos capas largas y flequillo suave tipo "curtain bang".

Bob a la clavícula con degrafilado y fleco voluminoso.

9 cortes de pelo para mujeres con la cara redonda|Pinterest

¿Cuál es el mejor corte de pelo para las mujeres con cara redona? Esto dicen los expertos

Existen muchos mitos en torno a los estilos recomendados para los rostros redondos , pero no todos deben seguirse al pie de la letra, sino que es mejor hacer caso a lo que dicen los expertos. De acuerdo con información de Vogue, lo principal es apostar por cortes de pelo que equilibren las proporciones y maximicen la estructura ósea, es decir, aporten una sensación de longitud discreta a la cara.

Algunas opciones que aportan a este efecto son los flequillos suaves, las ondas relajadas y la simetría. Por lo que al momento de ir con tu estilista de confianza, es recomendable que le expliques que quieres hacer lucir tus rasgos sin saturar tu imagen y, de ser posible, mostrarle varias ideas hasta encontrar el punto indicado.