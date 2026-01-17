Ni frizz ni estática: La forma correcta de ponerte el gorro para lucir una melena de revista

El gorro es un accesorio infaltable durante el invierno: abriga, completa el look y protege del frío. Pero también es el principal responsable de uno de los problemas capilares más comunes de la temporada: el temido hat hair. Cabello aplastado, raíces sin volumen, frizz y estática, suelen aparecer apenas uno se lo quita.

Aunque parezca inevitable, especialistas en estilismo coinciden en que el desastre no es culpa del gorro en sí, sino de cómo se usa. La presión constante y la fricción con materiales inadecuados explican el problema, pero con algunos cambios simples es posible llegar a destino con una melena prolija y con movimiento.

Preparación previa: el paso clave para evitar el pelo aplastado al usar gorro

La batalla contra el frizz y las raíces sin volumen empieza antes de salir de casa. El primer punto fundamental es asegurarse de que el cabello esté completamente seco. Ponerse un gorro con el pelo húmedo fija el aplastamiento durante horas y potencia el encrespamiento.

Antes de secar, conviene aplicar una pequeña cantidad de producto de volumen (espuma o spray para raíces) solo en el cuero cabelludo. Esto crea una base estructural que ayuda a que el cabello "resista" mejor la presión.

Un truco profesional extra es, justo antes de colocarte el gorro, peinar el pelo hacia el lado contrario de tu raya habitual. Este simple gesto facilitará que las raíces recuperen altura de forma natural al retirar el accesorio.

El gorro ideal y el truco final para lucir una melena impecable

No todos los gorros son aliados del pelo. Los especialistas recomiendan optar por modelos de ajuste holgado y materiales naturales como lana merina o algodón. Esto se debe a que las fibras sintéticas (como el acrílico) generan más estática.

Además, la forma de colocarlo también importa. En lugar de bajarlo desde la coronilla aplastando el cabello, apóyalo primero en la frente y deslízalo suavemente hacia la nuca siguiendo la dirección del pelo. Para quitarlo, realiza el movimiento inverso.

Al llegar a destino, inclina la cabeza hacia abajo y masajea las raíces con las yemas de los dedos durante unos segundos para reactivar el volumen. Luego vuelve a colocar la raya en su posición habitual: como el pelo estuvo peinado al lado contrario, se levantará con mayor facilidad. Si aparece frizz, pulveriza un poco de laca en las manos, frótalas y pásalas suavemente por la superficie del cabello.