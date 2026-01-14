5 ideas distintas para llevar bufanda y no perder el estilo este Frente Frío 27

Es enero y el invierno ya inició, con el también llegó el Frente Frío 27 , el cual nos ha mantenido en temperaturas extremadamente bajas, y de las cuáles tenemos que protegernos con capas de ropa, es por eso que te damos 5 ideas perfectas para llevar bufanda y verte increíble en cualquier momento. Sin importar el frío.

1.- Bufanda en forma de corbata: Para esta opción deberás crear la famosa forma de una “corbata”. Doblarás la bufanda a la mitad, la pasaras detrás de tu cuello y en el orificio que hay meteras lo que resta de tela, con esto añadirás un estilo y forma diferente para usar bufandas y que se vean sensacionales.

Bufanda en corbata|Crédito: Pexels

2.- Bufanda en forma de moño: Si te gustan las opciones más arriesgadas esta idea es para ti. Con tu bufanda (de preferencia que sea una tela delgada) deberás hacer la forma de un moño del lado que más prefieras de tu cuello. Es recomendable que uses un color llamativo y una base de ropa neutra para que tu accesorio resalte por completo.

Bufanda en moño|Crédito: Pexels

3.- Bufanda tapando la cabeza: Para esta opción deberas colcar la bufanda sobre tu cabeza y lo que resta de tela acomodarla sobre tu cuello. Esta opción es sofisticada si la tela es brillosa y con elementos que destaquen. Los colores llamativos como el azul, amarillo o naranja son ideales si quieres representar diversión y un toque juvenil.

Bufanda sobre la cabeza|Crédito: Pexels

4.- Bufanda sobre el hombro: Deberás colocar la bufanda por detrás de tu cuello y la mitad de ella dejarla caer sobre tu hombro contrario. Esta opción es ideal para transmitir un look relajado y casual, es perfecto para ir a la universidad u oficina, ya que luces increíble sin morir de frío.

Bufanda sobre el hombro|Crédito: Pexels

5.- Bufanda debajo de la ropa: Para esta opción deberás hacer la misma forma de “corbata”, pero encima tendrás que usar una chamarra y cerrar el cierre para que solo sobresalga la parte del cuello. Esta forma de portar bufanda te dará un estilo elegante y sofisticado, que es perfecto para ir al trabajo o a la universidad.

Bufanda debajo de la ropa|Crédito: Pexels

¿Cuáles son las mejores prendas para llevar en este Frente Frío 27?

Definitivamente este frío que se está viviendo en enero debe combatirse con capas de ropa, faldas con medias, abrigos, suéteres, chamarras y accesorios como gorros y guantes. Sin embargo, la ropa de invierno no tiene que ser aburrida pues añadiendo color, textura a las prendas y accesorios pueden ser looks que sobresalgan en la calle, el trabajo o la escuela.