No era cuestión de estética, sino una creencia que lo acompañó por toda su vida

Muchas personas se preocupan por tener una dentadura sana, brillante y uniforme . Sin embargo, para el cantante Freddie Mercury era vital mantener la forma de su boca tal y como había venido al mundo, pues temía que, si se sometía a una cirugía para corregir sus dientes, podría perder su voz, esa con la que millones lo recuerdan por sus inolvidables canciones con Queen.

De acuerdo con el portal especializado en leyendas del rock Ultimate Classic Rock & Culture, el intérprete de “We Will Rock You” explicó en una entrevista que, al tener más espacio en la boca, lograba un mayor alcance bucal, algo que consideraba clave para su forma de cantar. Este importante dato incluso apareció en su película biográfica “Bohemian Rhapsody”.

¿Cómo eran los dientes de Freddie Mercury?

Freddie Mercury tenía una sobremordida pronunciada, ya que nació con dientes adicionales en la parte superior de la boca, una condición que, según especialistas dentales, se conoce como mesiodens.

De acuerdo con la National Library of Medicine, este padecimiento puede provocar problemas orales como maloclusión, mala impactación de alimentos, afectaciones estéticas y formación de quistes.

Freddie Mercury era conocido por su dentadura y su increíble voz.|YouTube Queen

Aunque existía la posibilidad de realizar una cirugía dental para corregir el problema —y Mercury tenía los recursos para hacerlo—, el cantante decidió no someterse a ningún procedimiento.

Beneficios de usar brackets para enderezar los dientes

Hoy en día existen diversos tratamientos para corregir la dentadura, y uno de los más comunes es el uso de brackets. Según especialistas de la American Association of Orthodontists, estos ayudan a corregir la mordida, mejorar la alineación mandibular, favorecer el habla y facilitar el cuidado de los dientes.

Es un error muy común pensar que alinear los dientes es solo una cuestión estética. En realidad, una dentadura torcida puede generar más problemas con el tiempo, ya que es más difícil de limpiar, lo que incrementa la aparición de caries y otras enfermedades bucales.