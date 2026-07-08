Zahie Téllez, Chef de MasterChef 24/7: “La waflera es una resistencia y con el calor se pueden hacer un montón de cosas”

La gala de beneficios y castigos de MasterChef 24/7 estuvo llena de emociones fuertes, ya no que solamente el sabotaje que estaba en manos de Antrax cambió de dueño, sino que los cocineros tuvieron que poner a prueba su talento con las freidoras de aire y las wafleras; sin embargo, los paladares más exigentes de México también compartieron algunas maneras para aprovechar los electrodomésticos al máximo.

Luego de que Flor y Ramahá fueran los primeros cocineros castigados de la noche y que Antrax se convirtiera en el capitán del equipo azul para la batalla de mañana, el segundo grupo de participantes tuvo que preparar sus propuestas culinarias con una waflera en 35 minutos, por lo que los Chefs le compartieron al público lo que ellos harían.

La Chef Zahie Téllez resaltó el hecho de que la máquina tiene dos resistencias y que se podría utilizar para hacer una tortilla de patatas o unas verduras gratinadas, así como un pescado planchado, el cual fue la opción de Adrián Herrera. Por otro lado, Poncho Cadena también resaltó la posibilidad de preparar un omelette con hongos.

Tras haber dejado en claro la versatilidad de la waflera, la Chef Zahie dijo que si "te quieres ir por lo fácil", se puede hacer un buen waffle con especial énfasis en el maple, el tocino y la salsa.

Durante una visita a la estación de Camila, la cocinera le compartió a Zahie que olvidó los huevos en el mercado, por lo que la Chef la exhortó a resolver el problema y es que afirmó que con el calor se pueden hacer un montón de cosas y que la waflera no solamente se puede usar para hacer waffles y sándwiches.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Michelle (equipo rojo), Antrax (equipo azul) y Daniela (equipo amarillo); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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