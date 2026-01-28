OJO: cabello chino y rizado NO son lo mismo... cada uno tiene cuidados diferentes y son estos

Muchas veces, cuando hablamos del pelo que no es lacio, damos por hecho que los chinos y los rizos pertenecen a una misma categoría. Sin embargo, cada tipo de cabello tiene sus propias características y por lo mismo, necesita un mantenimiento adecuado para sus necesidades .

De manera general, es importante saber que la diferencia principal entre estas dos texturas, es la manera en la que el "crespo" nace, pues en los chinos se forman casi desde la raíz; mientras que los rizos van adquiriendo su estructura un par de dedos abajo, según explica el portal especializado All Things Hair.

También existen distintos tipos de chinos, ya que hay unos cuya espiral está perfectamente delineada como si fueran cilindros y otros tienen caídas suaves. Los rizos usualmente no son tan apretados, sino que pueden pasar como ondas bien definidas.

Una de las diferencias principales entre el pelo chino y el rizado, es la estructura del crespo|Canva

¿Cómo saber si eres china o rizada? Los pasos clave para identificar tu tipo de pelo

En pocas palabras, para averiguar si tienes cabello chino o rizado, basta con mirarte al espejo y observar detenidamente cómo se acomoda. Según la guía del portal Livico Hair, las señales esenciales, son:



Pelo rizado . Tiene ondas en espiral, aunque casi siempre son suaves, hay quienes tienen las fibras más densas y se les definen mejor.

. Tiene ondas en espiral, aunque casi siempre son suaves, hay quienes tienen las fibras más densas y se les definen mejor. Pelo chino. Son formas mucho más apretadas, se encogen al secarse y aunque les pases los dedos siempre vuelven a su forma original.

Cómo cuidar el cabello chino y el cabello rizado para que luzca precioso

Ahora que sabes cómo identificar la estructura original de tu melena, es importante que consideres también los cuidados que requieren. Para ambos casos, la hidratación es crucial, ya que de esto depende que conserven su forma y que sin importar el largo o procesos a los que se sometan, siempre se peinen correctamente .

Aunque necesitan distintos cuidados, la hidratación es fundamental para el pelo chino y rizado

Para los cabellos chinos, un artículo de American Academy of Dermatology Association explica que lo ideal es no lavar el pelo todos los días, utilizar productos para prevenir la caspa, desenredarlo perfectamente con un cepillo especial, aplicar protectores térmicos y dormir con gorros de satén.

Y para los rizos, información de Healthline sugiere lavar el cabello rizado solo cuando sea necesario, aplicar tratamientos que nutran a profundidad, no abusar de las herramientas de calor y evitar los peinados relamidos para no alterar la formación de los rizos.