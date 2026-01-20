Los peinados que son perfectos para bodas, fiestas y celebraciones

Para este año 2026, el protagonismo será del pelo que se posicionará como una pieza clave del look. El maquillaje y la vestimenta sigue siendo importante pero se complementará con los peinados sobre todo para los eventos importantes.

La tendencia nos marca que los peinados tienen que ser pulidos, versátiles y con acabados de salón, pero que puedes lograr en la comodidad de tu casa. Es por esto que te contamos las opciones que se posicionan.

¿Cuáles son los peinados para celebraciones?

Ondas glam con movimiento natural

Este peinado está inspirado en el glamour clásico pero se reinventa en algo más natural y flexible. Este es un look ideal para largas jornadas que van de la ceremonia al after party.

Lo importante es poder lograr forma y brillo sin rigidez, que puede lograrse por medio de los sistemas de peinado por aire que estilizan mientras secan, reduciendo la exposición al calor.

El blowout noventero evoluciona

Luego nos encontramos con el volumen que vuelve a tener protagonismo. El blowout es un clásico de los 90 pero ahora tiene pequeños cambios como raíces elevadas, puntas pulidas y una caída más ligera, perfecta para premios y bodas de noche.

En su momento se necesitaba ir si o si al salón para poder obtenerlo, pero gracias a las herramientas de la actualidad puedes combinar potencia y ligereza para secar y dar forma en un solo paso.

Recogidos relajados, pero impecables

En este caso tenemos los recogidos que ya no tienen que ser rígidos, sino que se apuesta por estilos más suaves y estratégicos: moños bajos, coletas pulidas y recogidos con mechones sueltos que enmarcan el rostro.

Cabe destacar que la tendencia apunta a los peinados espontáneos pero necesitan control, definición y textura. Todo esto se logra por medio de los accesorios que nos ayudan a poder alisar, dar volumen al pelo o también poder definir sin necesidad de dañar el cabello.

