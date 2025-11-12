Estos son los peinados más fáciles y hermosos para presumir en Navidad 2025

La mejor época del año se acerca cada vez más y los amantes de la belleza física lo saben. Navidad y Año Nuevo son fechas perfectas para lucir nuevos cambios estéticos, motivo por el cual aquí conocerás una serie de peinados que, además de ser hermosos, son fáciles de hacer para esta etapa del 2025.

La Navidad es una festividad que logra reunir a familias a través de la cena y el intercambio de regalos, por lo que muchas personas deciden mostrar facetas distintas en el apartado físico. Si eres una de ellas, es preciso que sepas algunos peinados fáciles y espectaculares que puedes presumir con tus seres queridos.

¿Qué peinados puedes hacerte durante Navidad 2025?

Medio Moño Desenfadado: Se trata de un peinado práctico que se realiza en solo unos minutos y que, con la utilización de un moño y sujeto a través de un mechón suelto, puede otorgar un movimiento natural que cautivará a más de uno durante la cena de Navidad.

Te puede interesar: ¿Cómo preparar un delicioso bacalao para Navidad?

Coleta Alta con Fleco Lateral : Esta alternativa llegó para quedarse dado que enfatiza las facciones del rostro, ofreciendo con ello un peinado fácil, pero glamuroso. Es una idea pulida en la que el flequillo es el que predomina para estilizar más la figura del rostro en función a dónde se mueva este.

: Esta alternativa llegó para quedarse dado que enfatiza las facciones del rostro, ofreciendo con ello un peinado fácil, pero glamuroso. Es una idea pulida en la que el flequillo es el que predomina para estilizar más la figura del rostro en función a dónde se mueva este. Moño Alto Desenfadado: Similar a la primera opción que se entregó, este cuenta con una faceta más acorde a estos años y, aunque el proceso es similar, aquí se evitar que quede perfecto, por lo que la imperfección que entrega el cabello natural será el que llame poderosamente la atención.

¿Cuánto cuesta ir a la estética en Navidad 2025?

Si quieres ir más allá y hacerte un peinado a través de la ayuda profesional en la Navidad 2025, ten en cuenta que, durante esta etapa del año, el costo de las estéticas y peluquerías puede elevarse. Por supuesto que el precio deriva de distintos factores, aunque el promedio puede ir desde los 300 y hasta los 500 pesos