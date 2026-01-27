Peinados para pelo ondulado: 4 estilos elegantes y modernos ideales para la oficina

Que no te desespere tu cabello; el pelo ondulado puede ser tu mejor aliado en la oficina si sabes cómo llevarlo. Muchas veces se dice que es difícil de controlar, pero la realidad es que su textura natural aporta movimiento, volumen y un aire sofisticado que muchos peinados lisos no logran. Así que ama la textura de tu pelo y luce profesional, moderna y atractiva en la oficina sin pasar horas frente al espejo; aquí te dejamos cuatro peinados ideales para cabello ondulado que funcionan perfecto en un entorno laboral.

4 peinados para mujeres con el pelo ondulado

1. Media coleta con ondas naturales

Este peinado es un clásico que nunca falla. Consiste en recoger la parte superior del cabello y dejar que las ondas caigan libres. Es muy femenino, te hará lucir producida y te será muy cómodo usarlo en largas jornadas laborales dentro de la oficina. Otra ventaja es que este peinado enmarca tu rostro y lo estiliza, lo que te hará sentir hermosa.

Un pequeño tip, es que puedes dejar algunos mechones sueltos al frente para un efecto más relajado pero elegante.

|Crédito: Pinterest Mia Wakefield

2. Chongo bajo relajado (low bun)

Aunque se busca que este peinado no quede perfecto, diferente a lo que podrías pensar, este chongo bajo es sinónimo de sofisticación. Toma en cuenta que el cabello ondulado se ve aún mejor gracias a su textura imperfecta. Si usas este peinado en la oficina, la gente te percibirá segura y muy profesional, por lo que es ideal para outfits formales.

|Crédito: Pinterest Kendelnussbaum

3. Suelto con raya lateral marcada

Si prefieres hacer algo mucho más rápido o prefieres llevarlo suelto, puedes peinar una raya lateral bien definida; verás cómo este simple detalle transforma por completo el look. Recuerda usar un poco de crema para peinar o aceite ligero para definir ondas y evitar frizz.

|Crédito: Pinterest Jadtasti

4. Trenza baja deshecha

Si lo que buscas es mantener tu cabello en control y que no tengas que estar acomodando, puedes hacerte una trenza baja para esos días largos de trabajo. Es cómoda, femenina y muy chic. Puedes aflojar ligeramente la trenza con los dedos para un acabado más natural.

|Crédito: Pinterest Mannumakwana

Es momento de que salgas a presumir tu cabello y demuestres por qué las mujeres que tienen el pelo ondulado pueden verse hermosas, profesionales, modernas y auténticas gracias a su textura natural.

