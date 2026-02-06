¿Tienes pelo corto? Estos son los peinados que más rejuvenecen tu rostro

El 2026 se perfila para ser un año en el que la moda se distinga por un toque mucho más clásico y conservador respecto a las tendencias del pasado, mismas que se verán reflejadas en algunos cortes de pelo. En ese sentido, si cuentas con el pelo corto y deseas rejuvenecer tu rostro , estos son los peinados que debes tener en cuenta.

Se sabe que los peinados son fundamentales al momento de buscar un rejuvenecimiento natural en el rostro, pues en función de su tamaño, volumen o concentración es que tu cara puede lucir mucho más joven. Ahora bien, ¿cuáles son los peinados que se recomiendan en personas que tienen poco pelo?

¿Qué peinados deben utilizar las personas con poco pelo para rejuvenecer su rostro?

Si tu rostro tiene forma de corazón y cuentas con pelo corto, entonces lo ideal para ti es igualar la anchura de tu frente mientras suavizar tu barbilla. Para ello, uno de los peinados más recomendados es el corte pixie largo, mismo con el cual ayudas a que tu cara se vea mucho más joven dado que envía la atención a otra parte de la misma.

Si tu rostro es cuadrado, entonces los cortes más recomendados son aquellos que suavicen tus rasgos faciales, por lo que un corte de peinado recto con capas suaves es idóneo para ti. Ahora bien, si tu rostro es ovalado el corte pixie también destaca como uno de los mejores, pues este ayuda a equilibrar las proporciones de tu cara.

Finalmente, si cuentas con una cara redonda los expertos en moda y belleza establecen que el corte bob asimétrico es el ideal para ti, aunque también el corte peinado pixie puede funcionar a la perfección por el simple hecho de brindar mucho volumen en la parte superior de tu cabeza, lo cual hace más estética tu cara.

Pelo corto, ¿la tendencia en el mundo de la moda en 2026?

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, expertos en moda establecen que el pelo corto será uno de los estandartes en el mundo de la belleza en este 2026 , sobre todo, por los diseños que puedes hacer con este corte, así como por la facilidad que tiene al momento de realizar algunos peinados tanto en hombres como en mujeres.