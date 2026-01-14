Así debes preparar las hojas de los tamales para el ‘Día de la Candelaria’ para que no se rompan

El ‘Día de la Candelaria’ es una celebración que muchos esperan disfrutar, donde año con año se otorgan tamales de todos los sabores, un gran momento para disfrutar del exquisito platillo. Mientras algunos deciden comprarlo, muchos otros prefieren hacerlos desde cero en casa, dándoles el sabor casero.

Sin embargo, hay muchos usuarios que en pleno proceso suelen tener ciertos percances con las hojas de los tamales. Es así que te vamos a explicar cómo preparar la hoja para que no se rompan.

¿Cómo preparar las hojas de los tamales?

Antes de empezar a hacer la mezcla de la receta, es importante preparar las hojas de los tamales, con la principal finalidad de que no se rompan a la mitad de la preparación. Para ello, deberás seguir los siguientes consejos:

Primero, abre el paquete de las hojas de los tamales y verifica que se encuentren en buen estado, con la principal finalidad de desechar las que se encuentran dañadas. Sacúdelas. De ser posible, lavarlas en abundante agua y poco jabón. Por último, sumérgelas en agua tibia por 30 minutos. Si observan que flotan, puedes colocar una piedra para que se hidraten. Una vez que ya las sientas suaves o manejables, estarán listas para hacerse y no se van a romper.

¿Por qué se dan tamales en el ‘Día de la Candelaria’?

Aunque el ‘Día de la Candelaria’ es una celebración muy antigua, muchos siguen sin saber por qué se otorgan tamales en la reconocida fiesta. En un portal de cocina, se menciona que todo empezó en el Virreinato, puesto que el festejo religioso ocurría durante la ceremonia del Atlcahualo, la cual marcaba el inicio de la agricultura, en la que se ofrendaba con maíz, principalmente para tener buenas cosechas.

Durante la fiesta prehispánica, se ofrecen tamales y atole; por esa razón es que en la celebración religiosa se dan dichos alimentos, siendo la fusión de dos religiones distintas. Ahora ya tienes toda la información que necesitas para tener unos tamales exquisitos durante el 2 de febrero.