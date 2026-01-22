Así puedes identificar qué color de pelo te queda mejor en unos sencillos pasos

Cuando pensamos en cambiar el color de pelo , usualmente escogemos las opciones que están en tendencia, pero solemos olvidar que hay tonalidades que nos quedan mejor que otras, permitiendo que nuestro rostro y piel luzcan increíbles.

Para que puedas identificar la tonalidad que mejor te favorece, te detallaremos cómo puedes identificar cuál es la que te queda mejor; solamente hay que seguir unos sencillos pasos. Toma nota de todos los consejos que te daremos.

¿Cómo puedo ver qué color de cabello me queda bien?

La creadora de contenido July Landa en TikTok, quien es una coach de imagen con propósito, explica que para escoger el color de pelo que nos queda mejor, es importante considerar ciertos aspectos. Para tomar la mejor decisión, recomienda seguir unos sencillos pasos:

Toma una foto tuya donde aparezca tu rostro completo y agrégale un filtro en blanco y negro. Si ves que la piel es más clara que el pelo, los ojos y las cejas, tu nivel de contraste es alto, por lo que puedes usar color negro intenso, castaños oscuros o rojos vibrantes. Por otra parte, si ves que la piel, cejas y ojos tienen un contraste medio, entonces debes optar por castaños, caramelos, rubio, cobrizos medios o avellana. Por último, si observamos que la tonalidad entre tu cabello y tus ojos es muy similar, tu contraste es bajo; tus mejores opciones son los rubios, castaños claros y cobrizos suaves.

¿Qué colores de tinte rejuvenecen el cabello?

Según portales de belleza, hay tonalidades que se destacan por rejuvenecer, haciendo que las personas se vean más jóvenes a cualquier lugar al que van. Los tintes que logran ese efecto son sin duda los castaños y los chocolates, además de ser tonalidades que te ayudarán a hacer un cambio no tan drástico.

Aunque sean tonalidades que te hagan ver más joven, considera los sencillos pasos que te explicamos anteriormente, ya que lograrás escoger el color de pelo que te queda mejor, logrando que haya una mejor armonía en tu rostro.