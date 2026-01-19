Así puedes quitar las uñas acrílicas en solo 2 pasos y desde casa: no se dañarán las naturales

Quitar las uñas acrílicas suele generar miedo por el posible daño a las uñas naturales, pero no siempre tiene que ser así. Existe una forma sencilla de retirarlas desde casa, en solo dos pasos, que te ayudará a eliminarlas correctamente sin lastimar ni debilitar tus uñas, manteniéndolas sanas y cuidadas.

Especialistas del portal Nails Coruña dieron a conocer cómo puedes sacar este tipo de uñas, las cuales son una extensión o recubrimiento artificial que se utiliza para alargar, reforzar y dar forma a ya existentes, creadas a partir de la mezcla de un polvo acrílico y un líquido especial (monómero).

Así puedes retirar tus uñas acrílicas en solo 2 pasos

1. Limar las uñas para retirar el acrílico: este paso es clave para facilitar el proceso y reducir el tiempo de remojo. Deberás usar una lima de grano grueso; limar suavemente la superficie de la uña, retirando primero el esmalte, gel o decoración. Continúa limando hasta adelgazar la mayor parte del acrílico, pero sin llegar a la uña natural. Haz movimientos suaves y controlados, sin presionar de más para evitar ardor o daño, dejando una capa fina que se desprenda fácilmente con la acetona.

2. Remojar las uñas acrílicas en acetona: este paso ayuda a que el acrílico se ablande y se desprenda sin forzar. Deberás empapar algodones con acetona pura; colocar un algodón sobre cada uña; envolver cada dedo con papel aluminio para mantener el calor y acelerar el proceso. Deja actuar entre 20 y 30 minutos y retirar el aluminio y el algodón.

Esto debes hacer después de quitarte las uñas acrílicas

Desde la revista Glamour compartieron que, después de retirar las uñas acrílicas, es importante lavar bien las manos para eliminar restos de acetona y producto. Luego, se recomienda hidratar profundamente las uñas y cutículas con aceite y crema nutritiva para devolverles la humedad perdida. Si la superficie quedó irregular, puede pulirse suavemente con una lima fina, evitando desgastar la uña natural.

También es aconsejable dejar descansar las uñas al menos 24 a 48 horas antes de volver a esmaltarlas y aplicar un tratamiento fortalecedor para ayudarlas a recuperarse y mantenerse sanas.