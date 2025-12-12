¿Qué es mejor, HD o 4K? Este es el tipo de pantalla que te conviene más, según expertos

A la hora de comprar una televisión, una de las dudas más comunes es si realmente vale la pena elegir una pantalla 4K o si una HD sigue siendo suficiente. Aunque ambas resoluciones ofrecen buenas experiencias, los expertos señalan que la mejor opción está sujeta al tamaño del televisor, la distancia a la que lo ves y el tipo de contenido que consumes. Aquí te explicamos las diferencias clave, cuándo conviene cada una y cómo elegir la TV ideal para tu hogar.

Según detalla el portal especializado Strong, en términos de calidad de imagen, 4K es claramente mejor que HD. Sin embargo, saber cuál te conviene depende de para qué usarás la pantalla, así como también qué proporción buscas y a qué distancia la verás.

Estas son las principales diferencias entre HD y 4K

4K es mejor que HD si buscas:



Más nitidez

Colores más precisos

Mayor nivel de detalle

Pantallas grandes (43" o más)

Películas, series y videojuegos modernos

Aprovechar plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, etc.

Además, los especialistas en tecnología detallan que esta pantalla es cuatro veces más resolución que el HD, por lo que la imagen se ve más definida y realista.

HD sigue siendo suficiente si:



Quieres una tele pequeña (32" o menos)

La usarás para cable tradicional o canales abiertos

Buscas algo económico

No ves contenido en 4K.

¿Cuál deberías elegir?

Para salas o cuartos grandes: 4K siempre.

4K siempre. Para pantallas de 40" o más: 4K obligatorio.

4K obligatorio. Para pantallas de 32": HD es más que suficiente.

HD es más que suficiente. Si ves streaming moderno: 4K te da mejor experiencia.

4K te da mejor experiencia. Si tienes un presupuesto limitado: HD puede bastar.

Esto debes tener en cuenta antes de comprar una TV

A la hora de elegir una televisión nueva, es importante considerar varios factores para asegurarte de que realmente cumpla con lo que necesitas. No solo se trata de la resolución, sino también de aspectos como el tamaño, la tecnología y hasta el espacio donde la vas a colocar. Estos son los puntos clave que debes evaluar antes de hacer tu compra:

