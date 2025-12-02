Elektra pone en remate esta pantallota QLED 4K, para ver series y películas con más color
Para disfrutar de imágenes con colores más intensos, mejor brillo y una experiencia de cine en casa, la tienda Elektra publicó una TV con una oferta imperdible.
Elektra lanzó un remate que vale la pena aprovechar: una pantallota QLED 4K diseñada para elevar la forma en que ves tus series y películas. Gracias a su tecnología de alto contraste y colores más vibrantes, promete una experiencia visual mucho más envolvente sin pagar de más.
En su sitio web, la tienda acaba de publicar una TV QLED TCL 65 pulgadas 4K Smart 65Q5K a un precio más que accesible, para que puedas disfrutar de imágenes con colores más intensos y mejor brillo por $10,999, cuando anteriormente se vendía a $13,499.
Así es la pantalla QLED que tiene en promoción Elektra
- Resolución 4K para poder ver películas en mejor calidad
- Tecnología Smart TV para acceder a plataformas de streaming
- Ajuste automático de brillo gracias a su iluminación QLED 4K
- Con 3 Puertos HDMI y 1 Puerto USB, tu entretenimiento no tendrá límites.
En su portal, la tienda informó que la TCL 65Q5K es una pantalla con una increíble definición 4K, la cual te permitirá ver todo tu contenido en una calidad impresionante durante cada escena de tus películas, series y juegos preferidos para que no se te escape el menor detalle durante tus sesiones de esparcimiento.
Además, cuenta con un sistema Google TV donde podrás tener a la mano tus aplicaciones preferidas de streaming y mucho más conectándola a tu servicio de internet para que disfrutes de un número mayor de opciones de entretenimiento.
Mientras sus entradas HDMI y USB te brindan la posibilidad de conectar más dispositivos a tu pantalla e incluso memorias para que veas todo tu contenido en una pantalla de gran tamaño.
Esto debes saber antes de comprar un televisor
- Tamaño de pantalla según tu espacio: mide la distancia desde donde verás la TV. En general, para 4K la distancia ideal es entre 1 y 1.5 veces el tamaño de la pantalla.
- Resolución (HD, Full HD, 4K, 8K): hoy, lo más conveniente es 4K por calidad y precio. Full HD aplica solo para tamaños pequeños o presupuestos ajustados.
- Tipo de panel (LED, QLED, OLED)
- Tasa de refresco (Hz): si ves deportes, juegas o quieres movimientos más fluidos, busca 120 Hz o más. Para uso estándar, 60 Hz alcanza.
- Brillo y contraste: influye en cómo se ve la TV en habitaciones iluminadas y en escenas oscuras. QLED y OLED suelen destacar en este punto.
- Sistema operativo (Smart TV): fíjate en qué tan rápido es, si tiene las apps que usas (Netflix, YouTube, Prime, etc.) y si es fácil de navegar.
- Conectividad: asegúrate de que tenga suficientes HDMI, USB, Bluetooth, WiFi estable y, si juegas, puertos HDMI 2.1.
- Sonido integrado: muchos TV tienen sonido básico. Si buscas mejor experiencia, considera barra de sonido o sistema externo.
- Compatibilidad con HDR (HDR10, Dolby Vision): mejora colores y brillo. Es clave para contenido moderno.