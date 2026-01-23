Esto pasa cuando tienes sueño al estar con tu pareja; así lo explica la ciencia

Una dinámica que se presume en las redes sociales tiene como protagonista al sueño. Se indica que cuando estás con tu pareja entras en un estado de reposo que permite a tu cuerpo y al propio cerebro relajarse, por eso es normal dormirse. Aunque algunos decían que se trataba de una dinámica de aburrimiento, la ciencia lo explica de manera completa de esta forma.

¿Es normal dormirse cuando estás con tu pareja?

La explicación en lo general va de la mano con la idea de la seguridad y un bienestar total, el cual permite al cuerpo relajarse. Desde un aspecto neurobiológico relacionado con el apego emocional, la regulación hormonal y el funcionamiento del sistema nervioso. Aquí la sustancia clave que produce el cuerpo es la oxitocina, esta según el Nature Reviews Neuroscience, liberada durante el contacto físico como los abrazos, las caricias o demás vínculos afectivos estables.

Esta hormona (oxitocina) tiene efectos ansiolíticos y sedantes, pues reduce la actividad de la respuesta ante el estrés. Al mismo tiempo, disminuye los niveles de cortisol… favoreciendo la relajación y la somnolencia. Mientras que a un nivel fisiológico también tienen una respuesta lógica que produce sueño, pues se activa el sistema nervioso parasimpático.

Según la American Psychological Association, este sistema activado cuando estás con la pareja, crea un estado corporal como el que precede al sueño. Otros estudios aseguran que la hipervigilancia cerebral disminuye y se libera la melatonina, pues el estado de calma de la persona permite su segregación, tal como lo expone la Sleep Foundation.

¿Cuáles son las conclusiones del sueño queda cuando estás con tu pareja?

Tal como se expuso desde el principio, se indica que todo ocurre así por el bienestar emocional en el que una persona se encuentra mientras está con su ser amado. Esto crea un ambiente de relajación y muchos aspectos son expuestos en un ámbito total. Como se indicó, hay interferencia de aspectos como la oxitocina, reducción del estrés, el sistema parasimpático, sincronía fisiológica y menor demanda cognitiva.