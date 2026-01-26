Esto pasa si no me corto el cabello en un año

Entre los expertos en el tema del cuidado capilar, se detalla que es importante acudir al salón de belleza para darnos un retoque en el cabello , con la principal finalidad de eliminar todo lo maltratado, además de ser una técnica que nos va a ayudar a mantenerlo con un estilo y en forma.

Sin embargo, hay quienes dejan pasar todo un año sin ir a la estética. Es así que hemos consultado con la IA para saber qué pasa si no me corto el pelo. Su respuesta al respecto te va a sorprender bastante.

¿Qué pasa si no te cortas el pelo en mucho tiempo?

El ‘Modo IA’ de Google detalla que uno de los principales cambios que vamos a ver, si no me corto el cabello en un año, va a ser sin duda en su longitud, puesto que en ese periodo de tiempo, se estima que aumenta entre los 12 y 18 centímetros de largo.

Sin embargo, no es el único cambio que será visible al respecto. Por un lado, al no darle el cuidado, veremos la presencia de puntas abiertas, debilitando la estructura del mechón y generando un aspecto opaco.

Por otra parte, se destaca que veremos la presencia de nudos constantes, también conocidos como “nudos de hada”, provocando no solo el aspecto deteriorado, sino que también hará que arranques accidentalmente la melena al cepillarlo.

Por si fuera poco, ante este descuido, generamos que la melena no tenga forma ni movimiento. Recomendablemente, no dejes que pase mucho tiempo; se recomienda que cada 12 semanas se haga el retoque para eliminar todo lo maltratado.

¿Qué pasa si tengo las puntas abiertas?

Tal vez, a simple vista, tener puntas abiertas en el cabello parezca algo inofensivo, pero no es así. El tener esa característica va a perjudicar notablemente el aspecto de la melena, al generar que el reflejo de luz sea menor, obteniendo una apariencia opaca y seca.

Aunque es posible evitar su presencia disminuyendo el lavado, frotar la melena con toallas o el uso de equipos calientes (secadoras, enchinadoras o planchas), es fundamental que no dejemos pasar más de un año para cortarlo , ya que esto favorecerá mantenerlo en perfectas condiciones al eliminar toda la zona dañada.