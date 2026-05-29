Vivir en un departamento pequeño no es una limitante para no tener lo necesario, como en este caso es el escurridor de platos, utensilio que en el mercado tiene una gran variedad de estilos, como lo son estas 5 opciones de aluminio duradero. Pero en esta ocasión las opciones son ideales para los espacios diminutos, ya que no abarcarán muchos centímetros.

Cada centímetro de la cocina es fundamental en un departamento pequeño, ya que por las dimensiones se tiene lo básico, como lo es la estufa, cajones para guardar los trastes, una tarja y quizá una pequeña encimera. Es en estas 2 zonas donde podrás instalar el escurridor de platos y lo mejor de todo es que lo puedes quitar y poner cuando sea necesario. ¿En qué parte de la casa poner plantas de interior para que se vean más aesthetic?

Las opciones del escurridor de platos si vives en departamento pequeño

1. Repisa aérea: Esta opción no te quitará espacio en la encimera, ya que se puede colocar pegada a la pared o encima del fregadero, para que caiga directamente el agua a la tarja y se vaya por el desagüe.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos si vives en un departamento pequeño|Pinterest

2. Escurridor enrollable: Es ideal para cocinas pequeñas, ya que se enrolla y se guarda cuando no se usa. Lo puedes colocar encima del fregadero.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos si vives en un departamento pequeño|Pinterest

3. Canastilla del fregadero: Una vez lavados los trastes o, al momento, (si es que tienes 2 compartimentos), puedes colocar la canastilla o rejilla sobre la tarja para que se escurran los platos y demás utensilios.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos si vives en un departamento pequeño|Pinterest

4. Escurridor oculto: Si tienes un cajón desocupado en el gabinete, lo puedes usar como secador de platos. Solo coloca bandejas metálicas para que se acumule el agua y después la tires.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos si vives en un departamento pequeño|Pinterest

5. Tapete absorbente: Es una opción idéntica a la del escurridor enrollable, aunque el material es de microfibra. Es una alternativa minimalista que no ocupa mucho espacio y se puede guardar en un cajón una vez terminado de secar los platos.