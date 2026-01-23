¿Qué significa que odies el 14 de febrero? Esto dice la Psicología

Una postura que se ha propagado en redes sociales indica que enero avanzó de manera veloz en sobremanera, por lo que en unos cuantos días se celebrará el Día de San Valentín. Y aunque para muchos es la oportunidad perfecta de mostrar amor y cariño hacia los demás, otras personas reciben con total disgusto el 14 de febrero. Esto dice la Psicología de esta última reacción ante esta fecha.

¿Qué dice la Psicología del odio hacia el 14 de febrero?

Esta fecha ha sido abrazada de manera prácticamente unánime para celebrar el amor y las amistades diversas. Pero la fecha también se lleva a cabo en un ambiente de consumismo, que es una crítica bastante usada por los haters del 14 de febrero. Sin embargo, la presión social y heridas del pasado son las que pueden provocar el disgusto ante San Valentín.

Instancias como la African American Health Program aseguran que para muchas personas la mitad de febrero les recuerda rupturas, pérdidas y etapas difíciles. Ante eso, es normal reaccionar de manera intensa con tristeza, baja autoestima y depresión. Al verse inmiscuidos en la celebración general, se resalta el duelo y/o la soledad.

En otros casos, que también son bastante comunes, se destaca que este tipo de reacciones adversas al San Valentín, están asociadas con no tener pareja o estar saliendo de una relación. El apunte de Kidman & Co puede recordarle que el amor no es esa representación idealizada que se presume en la mercadotecnia o incluso en los productos audiovisuales.

¿Qué recomendaciones hace la Psicología para los haters del 14 de febrero?

Ya sea que por una u otra razón, las personas que encuentran molestas estas fechas tienen un motivo válido para no ser partidarios de la celebración del Día de San Valentín. Ante eso, vale la pena entender que hay oportunidades de pasar el día sin mayores contratiempos. Esto se le recomienda a esas personas.