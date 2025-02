Memes inundan las redes este 14 de febrero

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y este viernes al fin llegó el tan esperado 14 de febrero , también conocido como Día del Amor y la Amistad o San Valentín . Y, como ya es costumbre, los memes en las redes sociales no se hicieron esperar.

El 14 de febrero es una fecha sumamente especial para las y los enamorados, ya que es cuando se dicen lo mucho que se aman y se regalan todo tipo de cosas, desde chocolates, flores y globos, entre otras cosas.

Sin embargo, también es una fecha que provoca risas, sarcasmo, burlas, frustración y tristeza para aquellos o aquellas que no tienen una date o algún pretendiente y no tienen más remedio que pasarlo en solitario. Además de eso, el 14 de febrero también es una celebración que impulsa la economía de nuestro país, pues deja ganancias millonarias.

¿Por qué se celebra el 14 de febrero? Como mencionamos anteriormente, el 14 de febrero o San Valentín es una fecha dedicada al amor y la amistad.

El nombre de San Valentín es gracias a un sacerdote cristiano del S. II en Roma. Según la leyenda, el emperador Claudio II prohibió los matrimonios entre jóvenes, pues creía que estando solteros eran mejores soldados.

Sin embargo, San Valentín desobedeció las órdenes del emperador y en secreto casaba a los enamorados, pero fue descubierto y encarcelado. Antes de ser fusilado, San Valentín le envió una carta a la hija del carcelero, dando origen a la tradición de enviar cartas de amor.

¿Cuáles son los mejores memes del 14 de febrero?

Como era de esperarse, el humor que nos caracteriza a los mexicanos no podía faltar, así como tampoco los tradicionales memes y frases divertidas que hacen alusión a esta celebración llena de amor. A continuación, te compartimos los mejores y más divertidos. ¡Feliz San Valentín!

