Uñas Polvo: ¿Qué son, cuáles son sus ventajas y por qué serán tendencia en 2026?

La belleza estética o física promete tener un alto nivel de importancia en el apartado de la moda a lo largo de este año 2026, y para muestra de ello está la llegada de las uñas polvo, mismas que prometen ser la tendencia más grande en los próximos meses. Ahora bien, ¿qué son y cuáles son sus principales ventajas?

Las uñas polvo lograron tener un grado importante de relevancia en las últimas semanas del año pasado, por lo que expertos en moda consideran que su auge más alto podría llegar en los siguientes meses del 2026. En este apartado, ¿sabías que esta moda tiene ventajas y desventajas bastante marcadas?

¿Cuáles son las ventajas de las uñas polvo?

También conocidas como Dip Powder Nails, las uñas polvo no son más que una representación híbrida entre el acrílico y el gel, el cual ha ganado mucha popularidad entre los amantes de la moda. Se trata de sumergir las uñas en polvo pigmentado, lo cual ayuda a que el acabado luzca resistente a pesar de no usar las lámparas UV. Además, la dermatóloga Dana Sterns asegura que se componen de glue gentil, el cual se combina con polvo acrílico.

Una de las principales ventajas de estas uñas polvo es que, a diferencia de otros métodos, cuentan con una larga duración de cuatro semanas o más, lo cual supera al gel que se usa tradicionalmente. Del mismo modo, y al no hacer uso de la lámpara, los riesgos para la piel se ven drásticamente reducidos.

En adición a esto, vale decir que las uñas polvo cuentan con mucha resistencia a las astillas y, además, lucen bien con distintas tonalidades, lo cual hace que su elegancia y dinamismo estén al por mayor. Todos estos puntos hacen de esta mezcla una de las más esperadas de cara a este 2026.

¿Qué desventajas tiene hacerte las uñas polvo?

El portal Exa FM menciona que, si bien tienen un alto grado de popularidad, las uñas polvo pueden generar alergias para las personas que no soportan los monómeros, hecho que puede causar cierta irritación en las cutículas. Del mismo modo la remoción no es tan sencilla, por lo que un mal procedimiento puede afectar y debilitar la uña natural.

