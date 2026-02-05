Así puedes dejar tu regadera limpia usando bicarbonato y jabón para trastes

Cuando se habla de limpieza, la regadera es uno de los lugares en el hogar que más llaman la atención, pues ahí se concentra mucha humedad, restos de jabón, por lo que es complicado limpiarlos. Y es que, el uso diario, hace que se genere sarro, manchas en pisos y canceles.

Algunas personas han asegurado que el baño debe de tener una buena ventilación para evitar la aparición de moho y ayudar a la salida de los malos olores, por eso, es vital que se mantenga limpio en medida de lo posible.

Y por muy complicado que parezca, algunas personas han asegurado que mantenerlo limpio es una misión compleja, mientras unos invierten mucho en productos químicos, otros han mencionado que existe un remedio casero que deja este lugar impecable, sin tener que gastar mucho dinero.

¿Cómo usar el bicarbonato y el jabón para trastes para limpiar la regadera?

De acuerdo con las amas de casa y expertas en limpieza, el bicarbonato de sodio con jabón para trastes, se convierte en la mezcla perfecta para limpiar la regadera de forma efectiva sin invertir tanto tiempo.

Y es que, el bicarbonato, está compuesto por propiedades desodorizantes, desinfectantes y abrasivas suaves, lo que le permite funcionar como exfoliante natural que elimina la mugre que se suele quedar pegada en los azulejos y los acrílicos que se usan en la regadera.

Mientras que el jabón para trastes, tiene la función de quitar la grasa y permite eliminar residuos aceitosos y los restos de jabón que se suele juntar en las paredes, pisos y puertas de la regadera.

Para usar estos dos productos de forma correcta y lograr los resultados esperados, se debe de hacer una mezcla de media taza de bicarbonato con una o dos cucharadas de jabón para trastes, revolverlo hasta que se haga una pasta espesa.

Después con una esponja se debe poner sobre la superficie que se quiere limpiar y dejar por lo menos 15 minutos, al final se tiene que tallar y enjuagar usando agua tibia.

