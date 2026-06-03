¿Quesito Quezada deja Las Alucines por 6 de Copas? La publicación que tiene en suspenso a sus fans

Tras la salida de "La Fatshionista" de 6 de Copas, no es un secreto que las integrantes del exitoso podcast están en busca de una nueva compañera que se una al grupo. Pero, ¿la nueva integrante podría ser Quesito Quezada? La influencer que saltó a la fama por Las Alucines compartió su casting para ser miembro del proyecto.

Así como lo lees: la mejor amiga de Lupita Villalobos, Kass Quezada, mandó un video de casting para ser parte de 6 de Copas. A continuación te decimos lo que se sabe hasta ahora.

Quesito Quezada hace casting para ser integrante de 6 de Copas

A través de sus redes sociales oficiales, 6 de Copas reveló que ya tienen a la primera candidata para ser la nueva integrante del podcast y se trata de Kass Quezada. "Estamos muy emocionadas por su casting y nos convence mucho todo lo que nos menciona", dice la publicación.

En el video, Quesito Quezada cita sus cualidades para ser la "sexta copa": "me gusta escuchar, tengo un buen de anécdotas y me gusta mucho reírme", dice. "Invítenme por favor, yo puedo ser".

En el mismo post se anuncia que Kass Quezada estará como invitada en el próximo episodio de 6 de Copas, programado para estrenarse este miércoles 3 de junio. Aunque eso no se ha confirmado, podría ser que esta participación en el podcast sea su "prueba de fuego" ante los fans.

"Se cierra el casting, ya díganle que sí", "la colab del año" y "me urge", son algunos de los comentarios, que en su mayoría son positivos dentro de la publicación original.

¿Quesito Quezada podría dejar Las Alucines por 6 de Copas?

Hasta ahora, por lo que sugieren sus redes sociales, Kass Quezada no parece tener planes de concluir su exitoso proyecto de Las Alucines, que comparte con Lupita Villalobos. Esta última incluso le dio "me gusta" al video del casting para 6 de Copas, por lo que todo está perfectamente acordado entre las amigas.

Si Kass llegara a formar parte de 6 de Copas de manera permanente, probablemente sería un proyecto alterno pero sin abandonar Las Alucines. Solamente con el paso de las semanas sabremos cómo se desarrollan los planes de todas las creadoras de contenido.

