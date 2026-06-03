Cómo delinear los párpados caídos: 3 técnicas infalibles que debes probar

El delineado de ojos es una de las técnicas más poderosas y versátiles del maquillaje, ya que tiene la capacidad inmediata de transformar la expresión y la estructura visual del rostro, resume la Inteligencia Artificial (Gemini).

Noticias Chiapas del 24 de abril 2026

Esta es una de las tantas técnicas que contiene esta herramienta de belleza y sobre la cual también hay muchos trucos y tips. En todos los casos, la idea es conseguir ciertos objetivos en torno a la mirada y la personalidad.

Importancia del delineado de ojos

Cuando se habla del delineado de ojos, los expertos coinciden en que su importancia radica en cómo logra definir, enmarcar y potenciar la mirada, permitiendo modificar ópticamente la forma de los ojos: puede hacer que un ojo pequeño se vea más grande, que una mirada caída luzca más despierta y "levantada", o aportar un efecto de mayor densidad en la línea de las pestañas.

Este recurso del maquillaje es el más idóneo para guiar la atención directamente hacia los ojos, convirtiéndolos en el punto focal de cualquier comunicación no verbal. En este punto, podemos resumir que, más allá de su función meramente estética y correctora, el delineado posee un profundo valor histórico y un componente de autoexpresión psicológica.

Delinear párpados caídos

Cuando se avanza en el proceso de maquillaje hay que tener en cuenta, entre otros factores, la forma del rostro, y cuando de delineado se trata el foco se pone en la forma de los ojos. Es por eso que, por ejemplo, maquillar los párpados caídos puede parecer todo un desafío, ya que el pliegue del ojo tiende a ocultar el trazo o a hacer que el delineado se vea triste o entrecortado.

Gemini precisa que el secreto para dominarlo está en maquillar con los ojos abiertos y la mirada al frente, desafiando las líneas naturales del pliegue. Para que podamos conseguirlo, nos comparte 3 técnicas infalibles que transformarán nuestra mirada:

El delineado flotante: Es la técnica reina para este tipo de ojo. En lugar de hacer una línea recta que se distorsiona con el pliegue, creas una pequeña "curva" o corte que esquiva el exceso de piel.



Mira recto al espejo con los ojos completamente abiertos y relajados.

Traza la línea exterior (la colita) desde la esquina del ojo en dirección a la ceja.

Desde la punta de esa colita, lleva la línea hacia el párpado, pasando justo por encima del pliegue sin cerrar el ojo.

Al cerrar el ojo, verás que el delineado tiene una forma de "ala de murciélago" o un escalón. Rellena ese espacio vacío.

El Delineado invisible o tightlining: Si buscas algo natural para el día a día que abra tu mirada sin restarle espacio a tu párpado móvil, esta es la mejor opción. Los delineados muy gruesos en el párpado caído suelen hacer que el ojo se vea más pequeño.



Utiliza un lápiz de ojos de larga duración o waterproof (preferiblemente negro o marrón oscuro).

Levanta ligeramente el párpado y maquilla la línea de agua superior, justo en la raíz de las pestañas.

Asegúrate de rellenar bien los huecos entre pestaña y pestaña.

El delineado difuminado: La falta de firmeza en el párpado a veces dificulta lograr una línea líquida perfectamente limpia. El difuminado es tu mejor aliado porque camufla cualquier imperfección del trazo y suaviza las facciones.

