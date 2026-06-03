Una de las mayores torturas para un niño de primaria es aprenderse las tablas de multiplicar, un proceso por el cual todo mexicano ha pasado. Pero ahora los pequeños pueden estudiar mientras se divierten, y qué mejor manera que hacerlo con estas 4 ideas con imágenes de Snoopy, un personaje que ha cautivado a todo el mundo. Manualidades de Garfield: 4 ideas para hacer muñecos de crochet.

Estas plantillas de tablas de multiplicar harán más sencilla la manera de aprender de los niños, ya que Snoopy es una de las series animadas preferidas de los pequeños. Ello, en gran medida, a las diferentes aventuras del perro junto a su gran amigo Charlie Brown. Manualidades en casa: 5 ideas para hacer juguetes caseros para desarrollar la creatividad.

Las 4 ideas de plantillas de las tablas de multiplicar de Snoopy

1. Individual: Si al menor de la casa le pesa aprenderse más la tabla del 7 que la del 2, una buena idea para que la estudie a todo momento y logre grabársela es imprimir una plantilla individual de la que es su “talón de Aquiles”.

Tablas de multiplicar de Snoopy: 4 ideas para que los niños aprendan divirtiéndose|Pinterest

2. Llavero: Puedes hacer una plantilla tipo llavero, para que los niños la lleven a todas partes y así sea más fácil que puedan aprenderse las tablas de multiplicar. Las puedes colocar en el cierre de su mochila o en las llaves.

Tablas de multiplicar de Snoopy: 4 ideas para que los niños aprendan divirtiéndose|Pinterest

3. Completa: Esta plantilla de las tablas de multiplicar de Snoopy es ideal para estudiar junto a los niños en casa, ya que así pueden repasar cada una de ellas, sin la necesidad de estar sacando de una por una.

Tablas de multiplicar de Snoopy: 4 ideas para que los niños aprendan divirtiéndose|Pinterest

4. Tabla pitagórica: Esta tabla es una buena opción para facilitar el aprendizaje de los niños en las multiplicaciones y divisiones, ya que así pueden ver los resultados de manera rápida.

Tablas de multiplicar de Snoopy: 4 ideas para que los niños aprendan divirtiéndose|Pinterest

Cabe mencionar que estas plantillas son gratuitas; solo en lo que se gastará será en la impresión y en el forro, para así evitar que se dañen rápidamente.