7 mejores lugares en CDMX para comer Rosca de Reyes Magos

Uno de los festejos más importantes de este primer mes del año es el Día de Reyes Magos, donde no solo los pequeños disfrutan de abrir regalos sino donde todas las familias se reúnen para partir la tradicional rosca , es por eso que te decimos cuáles son los mejores lugares de Ciudad de México para probarlas; desde la tradicional hasta las rellenas ¡te van a encantar!

El Globo: Esta es una de las panaderías más importantes y reconocidas en todo el país debido a que cuenta con uno de los sabores más ricos en pan, pasteles, postres y café. Sin embargo, cada año sacan a la venta roscas, las cuáles van desde la tradicional, la que no pasa de moda, y es deliciosa por su sabor a mantequilla, naranja y ate hasta las que son estilo gourmet como la rellena de nata, queso con zarzamora, crema de nuez, o bien la de chocolate o brownie. Los precios van desde los $278 pesos mexicanos hasta los $618. Hay diversas sucursales por toda la CDMX.

Mallorca: Este es un restaurante y pastelería al mismo tiempo, que se ha convertido en el lugar favorito de muchos para comprar roscas de reyes debido a la gran sabor y sobre todo a la innovación en roscas que tienen ya que cuentan con su famoso “roscon”, el cual tiene diferentes rellenos, no solo uno, por lo que hace más variada la experiencia para todas las personas que la partiran. El lugar se ubica en Reforma 365 y Explanada 710.

Eno: Este restaurante es el favorito de todos aquellos que aman la estética gastronómica y los buenos sabores. Su rosca destaca por conservarse tradicional, con abundante ralladura de toronja, romero así como naranja confitada y mantequilla. El proceso que utilizan es muy cuidadoso para tener la mejor calidad y hacer que el comensal disfrute del mejor sabor. Cuenta con diversas sucursales, las cuales son amigables con los animales y se ubican en Jumex, Virreyes, Tokio, Roma y Petrarca dentro de la CDMX.

Cuina: Otra opción que es restaurante y panadería al mismo tiempo es Cuina, ubicada en Tabasco 46 y Roma Norte. Por un lado cuentan con la rosca tradicional y por otra con opciones diversas como la de frutas, la cual está rellena de mazapán con naranja semi confitadas, cerezas amarenas, chabacano, almendra, y placas crujientes de azúcar así como la rosca de guayaba, que rellena de crema de caramelo y compota de guayaba aunque unas de las favoritas es la de chocolate, que está cubierta de nueces, rellena de gélee de naranja y trufa montada.

Madre Café: Un restaurante y cafetería ubicada en la Colonia Roma, la cuál cuenta con la opción tradicional de un sabor clásico así como la rellena de crema inglesa, que tiene un sabor espectacular ya que mezcla sabores y texturas diferentes en un mismo pan. Puedes comerla en el restaurante, el cuál tiene una arquitectura espectacular o bien, llevártela a casa y partirla en compañía de toda tu familia.

Rosetta: Esta panadería que se viralizó en redes sociales y que desde ese momento no ha dejado de ser la favorita de muchos este año ofrece al público su tradicional rosca, la cual destaca por su sabor a limón, guayaba, mandarina y almendra así como unos toques de vainilla y azúcar glass. Por otro lado, los muñecos que contiene dentro son de cerámica. Este lugar está ubicado en Colima 179, y Puebla 242 dentro de la CDMX.