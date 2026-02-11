¿Tienes una cita en San Valentín? Estos son los peinados más románticos para el 14 de febrero

El próximo sábado 14 de febrero se celebrará el Día de San Valentín , una fecha en la que los enamorados se demuestran su mutuo amor. En este día se llevan a cabo planes románticos y regalos preciosos.

Si eres de las afortunadas que tendrá una cita este San Valentín , pues debes tener en cuenta estos hermosos peinados que te harán lucir espectacular en este momento. Cabe destacar que son sencillos de hacer, pero sin dejar de lucir arreglada.

¿Cuáles son los mejores peinados para San Valentín?

Las opciones que te traemos aquí te harán lucir cómoda y relajada por lo que tendrás la seguridad que necesitas para una fecha tan especial.

Peinado minimalista

Uno de los peinados es ideal para el cabello lacio ya que es un look ultra pulido con raya al medio. Es elegante, moderno y muy limpio. Puedes llevarlo detrás de las orejas por lo que resalta el rostro y los accesorios que lleves. Es un estilo sofisticado, minimalista y queda muy bien entodo tipo de eventos.

Para este peinado es importante que utilices un protector térmico y una buena plancha. Vas a trazar una línea recta desde la frente hacia atrás y colocar el cabello detrás de las orejas.

Peinado con coleta

Otra de las opciones consiste en una media coleta con burbujas. Es muy femenino y llamativo por lo que hace ideal para una cita. Queda bien en los cabellos lacios o ligeramente ondulado, pero también en quienes tienen cabello largo o más corto.

Lo que tienes que hacer es una media coleta, pero ten en cuenta de aflojar la parte de arriba con los dedos para que no quede del todo pegada al cuero cabelludo. Para crear las burbujas, baja de 4 a 6 cm de la primera liga y coloca la siguiente, repitiendo el proceso hasta llegar al final.

Peinado recogido

Por último, tenemos este hermoso peinado que consta de una coleta baja pulida de la cual nacen dos trenzas. Un estilo elegante, ordenado y muy romántico para San Valentín.

Si quieres llevar este peinado pues debes tomar el cabello en una coleta baja y queda a tu elección que tan pulido lo quieres. El último paso es el de realizar dos trenzas normales.

