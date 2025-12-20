Si festejas Navidad en estos países podrías terminar tras las rejas

En México y en muchos países la fiesta de la Navidad es muy esperada durante todo el año. Especialmente en nuestro país se llevan a cabo reuniones familiares, posadas, cenas de Nochebuena y por supuesto los 25 de diciembre es un día de descanso contemplado por la Ley Federal del Trabajo.

Si bien celebrar la Navidad es muy común para nosotros pues hay países en los cuales esta fiesta está declarada prohibida y ha sido eliminada en sus calendarios oficiales.

¿Cuáles son los países que no celebran Navidad?

Corea del Norte

Este es uno de los países que prohíben celebrar la Navidad ya que la consideran un delito que se puede castigar con prisión. Este tipo de festividades es considerada una amenaza a su ideología impuesta por el régimen y solo el 1% de su población es cristiana.

Somalia

En este caso la Navidad queda prohibida porque para evitar conflictos entre los musulmanes y cristianos. Desde el gobierno han decidido tomar esta decisión para proteger a los cristianos y católicos que podrían ser blanco de ataques terroristas.

Brunéi

Este país sí permite la celebración de Navidad en privado pero quedan prohibidos los símbolos y actos públicos relacionados con esta festividad.

Tayikistán

En este caso el país no permite realizar festividades navideñas públicas. Están prohibidos los árboles de Navidad, los juegos artificiales y los regalos en las escuelas, esto es con el objetivo la preservar las tradiciones culturales locales.

La fiesta no es permitida.

Arabia Saudita

En Arabia Saudita sí se permite celebrar la Navidad en ámbitos privados pero las manifestaciones públicas relacionadas con esta fiesta quedan totalmente prohibidas.

Irán

En el caso de Irán, la Navidad no está prohibida pero es una celebración que se encuentra limitada. La comunidad cristiana que vive en este país puede celebrar la festividad pero en privado.

China

En este país no se prohíbe la Navidad pero no es una celebración que esté arraigada en la población. Aquellas personas que celebran el nacimiento de Jesús no son bien vistas debido a que el país busca evitar la influencia extranjera sobre sus tradiciones.

Israel

Luego nos encontramos con Israel que si bien la Navidad no está prohibida no es una festividad oficial. Gran parte de la población es judía y las celebraciones navideñas no son comunes por qué ellos no creen en el nacimiento de Cristo.

Japón

Por último, tenemos a Japón donde la Navidad no se festeja como una celebración religiosa sino como algo más comercial. Aquí vas a encontrar luces y cenas especiales principalmente en pareja porque no suelen participar las personas que están solteras.