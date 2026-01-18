Esto significa estar soltero a los 30 años, según la psicología

Estamos en una era en la que hay muchos solteros de 30 años; para algunos puede resultar poco agradable pasar por esa etapa, pero hay muchos otros que aprovechan ese momento de soltería para autoconocerse, situación que puede variar entre cada persona y lo que tenían esperado de su futuro.

Sin embargo, dentro de la psicología, podría estar indicándonos algo importante que dejamos pasar. Para que te mantengas informado al respecto, te detallaremos qué podría decirnos sobre eso.

¿Es normal estar soltero a los 30 años?

No te preocupes, si a tus 30 años sigues soltero, eso no implica que seas anormal o que tengas algo malo. En un medio especializado en psicología, se detalla que en la actualidad ya es algo muy común. Incluso se explica que a muchas mujeres se han dado cuenta de que les gusta experimentar su etapa de soltería.

Esto se debe a que muchos de ellos, mujeres y hombres, prefieren darle mayor prioridad a su desarrollo personal y su crecimiento en su profesión. Además, en esa etapa de tu vida, ya lograste un mejor autoconocimiento profundo, teniendo una mayor claridad de lo que quieres y buscas al iniciar una relación, según la psicología.

En sencillas palabras, no es malo seguir soltero a los 30, ya que tú puedes estar enfocado a crecer y sentirte bien sin tener un romance. Si tienes ganas de hacer tu vida junto a una pareja, en un podcast, recomienda salir de nuestra zona de confort para poder encontrar a alguien y romper con ciertos miedos.

¿Por qué es tan difícil encontrar pareja después de los 30?

Es una realidad que para ciertos usuarios puede ser complicado encontrar pareja a los 30 años por diversos factores personales y sociales. Es por eso que en el podcast detallan que para encontrar pareja hay que incomodarnos, haciendo énfasis en salir de nuestra zona de confort.

Para ello podemos incorporar actividades que nos incomoden, puesto que al mismo tiempo nos van a hacer conocer a nuevas personas realizando ciertas actividades. Además, de detallar que, en caso de seguir soltero, no se sientan mal, ya que pueden enfocar sus vidas en otras actividades.