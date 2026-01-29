Con esta técnica vas a poder obtener unos glúteos firmes

El ejercicio es fundamental para que puedas mantenerte saludable, pero también con el cuerpo firme. Hay una gran cantidad de rutinas disponibles para cada uno de los objetivos que se plantean, teniendo en cuenta la edad, el nivel, etc. En este caso nos vamos a centrar en los glúteos.

Cabe destacar que para obtener buenos resultados es importante que se hagan con regularidad. De esta manera, es que te vamos a contar una rutina que puedes realizar desde la comodidad de tu casa y obtener grandes resultados.

¿Cuál es la técnica para obtener glúteos firmes?

El puente

El infaltable de los ejercicios es el puente de glúteos que trabaja sobre todo los glúteos mayores, pero también activa los isquiotibiales, el core y la zona lumbar. Su principal ventaja es que permite regular la intensidad según la fuerza aplicada, lo que lo vuelve apto tanto para principiantes como para personas entrenadas.

También es ideal para que puedas realizar programas de rehabilitación y prevención de dolores lumbares.

9) Puente de glúteos



Este es un gran movimiento para activar los glúteos.



Mete los pies debajo de ti y mantén las caderas niveladas.



Si te apetece un reto, puedes progresar a una sola pierna, que aísla y activa los glúteos aún más. pic.twitter.com/A6p1zQJL9h — Carlos | Seducción (@carlos_muscul) October 9, 2023

Si lo vas a realizar pues tienes que colocarte en una superficie firme y cómoda. Te colocas boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies deben estar apoyados en el suelo pero separados al ancho de las caderas. En cuanto a los brazos tienen que estar extendidos a los costados del cuerpo, con las palmas hacia abajo, mientras la cabeza, los hombros y la espalda alta se mantienen bien apoyados.

Una vez que estés bien ubicado pues tienes que levantar la pelvis contrayendo los glúteos hasta formar una línea recta entre rodillas, caderas y hombros. Durante toda la ejecución es clave mantener el abdomen activado para estabilizar el cuerpo y proteger la zona lumbar.

Cada vez que subas y bajes, debes hacerlo de manera controlada. Es importante que evites los rebotes o impulsos bruscos. Cuando hagas las repeticiones la contracción debe ser consciente de los glúteos esto marca la diferencia entre un ejercicio efectivo y uno mal ejecutado.