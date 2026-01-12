Las 5 tendencias de cejas que van a dominar la moda del 2026

Antes de que iniciara el 2026 , ya se sabían las tendencias que iban a dominar en la temporada, pero apenas llevamos un par de semanas y ya se ha dado a conocer que las tendencias que veremos en las cejas, siendo una moda que marcará un antes y un después.

Para que te mantengas al tanto, te diremos las 5 que van a predominar, ya sea que las uses o intentes con un nuevo estilo, así que no te pierdas de todos los detalles que te vamos a compartir al respecto.

¿Cuáles van a ser las nuevas tendencias en las cejas?

Al parecer, para el 2026, se van a retirar ciertas modas, pero van a llegar tendencias del pasado a dominar la actualidad, marcando una era en el mundo de la belleza. Considerando todo lo anterior, estas son las cejas que serán la moda:

Cejas delgadas de los noventas: La ceja fina regresa con más fuerza en el año, pero tendrá el gran diferenciador de que va a ser esculpida, permitiendo que tenga un arco definido.

Decoloradas: Un estilo innovador que solamente algunos se atreven a hacer. Ya sea que las aclaran al tono de piel, dando ese aspecto de ser invisibles, haciendo que todos vean a los ojos.

Ceja Nano-Natural: Aprovecharemos el vello que tenemos en la ceja, y será rellenado con un patrón similar al crecimiento natural.

Laminado suave: Nos despedimos del intenso laminado de ceja para optar por un efecto más suave, más natural y menos rígido.

Ceja recta: Un estilo que se ha puesto de moda por las artistas coreanas, al tener una línea recta y disminuyendo notablemente el arco, dando un aspecto más juvenil.

¿Cómo saber qué cejas te quedan mejor?

Aunque ya se están definiendo las tendencias en cejas que van a dominar en el 2026, es importante que recordemos que debemos usar la forma que mejor nos favorezca. Para saberlo, hay que identificar el tipo de rostro que tenemos, ya que va a ser definitivo al momento de tomar una decisión. Considera los siguientes tips: