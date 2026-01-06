Cejas naturales, la nueva tendencia en moda que promete conquistar el 2026

Después de un 2025 que fue bastante polémico en cuanto a cuestiones de estilo y belleza estética, el 2026 se vislumbra como un año en el que la moda regresará a sus bases que le dieron el éxito que ha tenido históricamente. Un ejemplo de esto son las cejas naturales , las cuales han vuelto con fuerza rumbo a los próximos meses.

Esta parte del rostro es la favorita de muchos hombres y mujeres, por lo que suele ser cuidada con extrema precaución. Y si bien en el 2025 hubo muchos procedimientos en los que se ponía a estas como eje central, la realidad es que, para el 2026, las cejas naturales prometen ser el último grito de la moda.

Cejas naturales, ¿lo último en moda para el 2026?

El maquillaje para esta parte del cuerpo hace que, en ocasiones, el mismo se vea poco natural, raro, con exceso de definición e, incluso, artificial. Por tal motivo, el portal Cosmopolitan explica que, para el 2026, las cejas naturales podrían ser lo que más llame la atención dentro del apartado de la moda.

Te puede interesar: 3 diseños de uñas elegantes y extravagantes

#SHEGLAMeyebrows #eyebrow #SHEGLAMeyeson #SHEGLAMrealflow #cejasperfectas ♬ Manchild - Sabrina Carpenter @montoyadiana_ DEJA DE HACERTE LAS CEJAS ASÍ❌!! Mejor sigue el tutorial antes de que me enoje jaja para que te queden super naturales pelo a pelo, el ‘Real Flow Laminating Brow Pen‘ de @SHEGLAM tiene doble punta única y no solo para las cejas sino para crear pestañas, delineados y baby hairs! Acaso no es cool crear algo multiusos?⭐️✨ #SHEGLAM



Se trata, entonces, de dejar a un lado distintos cosméticos y apostar por lo natural mediante los remolinos, también conocido como efecto Brow Swirl, el cual tiene como principal objetivo priorizar la textura y la naturalidad a través de un movimiento controlado, lo cual hace que las cejas luzcan más naturales.

Dicho de otro modo, para este 2026 se espera que la tendencia, en cuanto a cejas se refiere, es una inclinación hacia la naturalización y los trazos artísticos que hagan de esta parte del cuerpo una con completa vida. La personalización será el toque especial en cada situación, por lo que es momento de practicar desde ahora.

¿Qué es el Brow Swirl, la nueva tendencia en cejas naturales?

Se trata de una evolución de las cejas laminadas , así como de los peinados comunes en las pasarelas. Aquí, se incorporan diseños artísticos y se incorpora un movimiento más específico al espiral de las cejas, hecho que hace que su “vida” se presente durante un periodo de tiempo más prolongado.