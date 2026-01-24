¿Tienes perro y plantas? Estos son los 3 únicos ejemplares que los veterinarios recomiendan para tu hogar

Compartir el hogar con mascotas y plantas puede ser una combinación ideal, pero también puede convertirse en un riesgo si no se eligen las especies correctas. En este sentido, muchos tutores de perros desconocen que algunos de los ejemplares vegetales más populares en decoración pueden resultar altamente tóxicos para los animales.

Según datos de clínicas veterinarias, las intoxicaciones por ingestión de plantas son una de las consultas más frecuentes. Pueden provocar desde malestares digestivos hasta cuadros neurológicos graves, especialmente en cachorros curiosos o perros que pasan mucho tiempo en interiores.

Las 3 plantas seguras para hogares con perros

Los veterinarios coinciden en que existen muy pocas plantas completamente seguras para convivir con perros. Según el veterinario etólogo Martín Requena, las siguientes especies no generan reacciones adversas conocidas en canes, ni siquiera en casos de ingesta accidental.



Palmera Areca (Dypsis lutescens): es una de las más utilizadas en interiores por su estética tropical y porque no representa ningún riesgo tóxico para los perros, incluso si muerden sus hojas.

Calatea: muy valorada por sus colores y patrones, es una planta totalmente pet friendly. Además, tolera bien la luz indirecta y no desprende sustancias irritantes.

Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata): a diferencia de otros helechos, esta variedad es segura para mascotas y ayuda a purificar el aire, según estudios de la NASA sobre calidad ambiental.

¿Cuáles son las 3 plantas más tóxicas para perros?

Así como hay plantas seguras, también existen algunas especialmente peligrosas que los expertos aconsejan evitar por completo:



Lirio ( Lilium ) : extremadamente tóxico, puede causar insuficiencia renal, vómitos y convulsiones. Incluso pequeñas cantidades son potencialmente mortales.

: extremadamente tóxico, puede causar insuficiencia renal, vómitos y convulsiones. Incluso pequeñas cantidades son potencialmente mortales. Monstera o Costilla de Adán : muy popular en decoración, contiene oxalatos de calcio que provocan irritación oral, inflamación de lengua y dificultades para tragar.

: muy popular en decoración, contiene oxalatos de calcio que provocan irritación oral, inflamación de lengua y dificultades para tragar. Potus (Epipremnum aureum): aunque es resistente y común, puede generar salivación excesiva, diarrea y dolor abdominal.

Cabe mencionar que ante cualquier sospecha de ingestión de plantas, lo fundamental es no esperar síntomas graves y acudir de inmediato al veterinario.