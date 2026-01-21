Este es el perro con el peor temperamento: superó al pitbull

Cuando nos cuestionamos sobre cuál es el perro con el peor temperamento, solemos pensar en automático en razas grandes, como el pitbull, rottweiler o dóberman, ejemplares que por su tamaño y aspecto pueden resultar ser muy intimidantes.

Sin embargo, un reconocido ranking internacional hizo un análisis, detallando cuáles son los perros más agresivos; sorprendentemente, superó a los animales mencionados al inicio. Para que sepas más al respecto, quédate.

¿Cuál es la raza con el perro más agresivo del mundo?

Diversos medios internacionales han detallado que la Universidad de Pensilvania llevó a cabo una investigación para hacer el ranking de los perros más agresivos del mundo. Dentro de los primeros tres puestos, fueron dominados por animales de raza chica, superando indiscutiblemente al pitbull.

El primer lugar lo obtuvo el dachshund, o mejor conocido como perro salchicha. El segundo puesto fue para los temidos chihuahuas y la tercera posición fue para el Jack Russel, ejemplares que son muy tiernos, pero que pueden albergar una gran ferocidad.

Ante la impactante noticia en redes sociales, muchos amantes del can alargado han salido en su defensa, detallando que no tienen el peor temperamento y que no deberían estar en los primeros puestos del ranking.

¿Los perros salchichas son agresivos?

Es importante aclarar que los perros no son agresivos desde su nacimiento; para que tengan el peor temperamento, va a depender del cuidado que les des y la socialización que tengan con otros ejemplares.

Aunque el perro salchicha se encuentre en el ranking, no implica que todos van a ser así. Por experiencia propia, te puedo decir que son muy amigables siempre y cuando los eduques; solamente en algunos casos pueden ladrar mucho, pero solo eso.

Igualmente pasa con razas como el pitbull , dóberman, rottweiler, entre otros; serán grandes mascotas de compañía siempre que los eduques bien. Si observas esos tipos de comportamientos agresivos sin importar la raza, es importante que los atiendas con expertos para que pueda comportarse con la familia.