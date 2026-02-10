5 tipos de pedicura que debes llevar si tus uñas son muy débiles

Anteriormente, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre manicuras, pero olvidamos que también existen diversos tipos de pedicura , con los cuales se les otorga un mejor aspecto a la piel de los pies y de las uñas, donde cada uno de ellos cuenta con beneficios y funciones específicas.

Si tus uñas son muy débiles, no te preocupes, te vamos a detallar cuáles son las mejores opciones que debes llevar, alternativas para fortalecer y cuidar de tu uña. Conoce las mejores opciones.

¿Qué hacer cuando las uñas están débiles?

Los tipos de pedicura tienen una finalidad cada una de ellas, por lo que es importante conocer sus principales beneficios para poder escoger las mejores alternativas. Si tus uñas son muy débiles, te recomendamos emplear las siguientes alternativas:

Tradicional: Es la opción que se recomienda emplear, puesto que se hace el limado de uñas, se eliminan todas las durezas y se busca mejorar su apariencia.

Médica: Ideal cuando tenemos algún tipo de problemas en nuestras uñas que requieran la atención de un doctor, atendiendo ciertos problemas.

Francesa: Se aplican las puntas blancas, siendo una gran alternativa para fortalecerlas y darles un mejor aspecto.

En seco: Es similar a la tradicional, pero su gran diferenciador es que no emplea agua, por lo que se hace la exfoliación y se limpian las uñas.

Parafina: Tratamiento en el que se usa cera caliente para suavizar durezas e hidratar, ideal para relajar esa zona.

¿Por qué tengo las uñas de los pies débiles?

Cuando las uñas son muy débiles, se debe a ciertas circunstancias. Aunque puede ser por causas naturales como el envejecimiento, también puede deberse a una mala alimentación, contacto con sustancias abrasivas, la presencia de hongos, diabetes o ciertos fármacos.

Por eso, ante la presencia de esos factores, hay que ir con un médico para obtener un diagnóstico más certero. Ahora que ya conocemos los tipos de pedicura que debes llevar, considera la mejor alternativa para lucir unas uñas cuidadas y espectaculares.