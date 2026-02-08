5 tipos de manicura que debes llevar si tus uñas son muy débiles

Cuando nuestras uñas son muy débiles , lo primero que buscamos son tratamientos que nos ayuden a fortalecerlas y que al mismo tiempo las puedan proteger de cualquier tipo de ruptura. Por lo que es importante que conozcamos los tratamientos que nos aplicamos.

Es así que te vamos a explicar los 5 tipos de manicura que debes llevar si tienes esos problemas en tus uñas. Alternativas que no debes dejar pasar en los próximos días.

¿Qué tipo de manicura fortalece las uñas?

Siempre que busques tipos de manicura cuando tus uñas son muy débiles, es importante encontrar tratamientos que te ayuden a fortalecerlas, logrando que tus manos luzcan espectaculares. Por eso te recomendamos las siguientes opciones, las cuales debes llevar sí o sí:

Manicura tradicional con fortalecedor : Se aplica un producto con el que se evita la ruptura de la uña, evitando que químicos, golpes o ciertos productos puedan debilitarla.

: Se aplica un producto con el que se evita la ruptura de la uña, evitando que químicos, golpes o ciertos productos puedan debilitarla. Manicura japonesa : A diferencia de otras opciones, a esta manicura no se le incorpora color para protegerlas, además de incorporar productos para reforzarlas e hidratarlas.

: A diferencia de otras opciones, a esta manicura no se le incorpora color para protegerlas, además de incorporar productos para reforzarlas e hidratarlas. Manicura semipermanente : Es una gran alternativa para endurecer tu uña, además de requerir poco mantenimiento sin astillarse.

: Es una gran alternativa para endurecer tu uña, además de requerir poco mantenimiento sin astillarse. BIAB : También conocido como Builder In a Bottle, un gel fortalecedor, es una alternativa natural y menos ofensiva para fomentar el crecimiento de las uñas.

: También conocido como Builder In a Bottle, un gel fortalecedor, es una alternativa natural y menos ofensiva para fomentar el crecimiento de las uñas. Manicura con rubber: Base niveladora con la que le aporta mayor volumen a las uñas delgadas, además de hacerlas más fuertes y resistentes.

What is BIAB? BIAB is a short version of "Builder In A Bottle" sentence. What is that mean? It is a funky name for technique of product application to create a strength for natural nail. Is BIAB a new thing? A name BIAB- YES, it is new in the beauty industry. As technique - NO, it's already exist good few years. So what exacly is BIAB? As I said it's a fancy name for technique of gel polish Base application to create strength. I called this Advanced/Pro Gel Polish in the last few years. Instead of apply only 1 layer of Base, you add a little bit more product on the middle zone of natural nail plate. This give a strength to soft and bendy nails. What KOHANA Bases can I use for this technique? Pro Base and Cover Bases are perfect for this technique.

¿Por qué tengo las uñas muy débiles?

Cuando las uñas son muy débiles, puede deberse a múltiples factores, los cuales son importantes considerar. Puede deberse al constante contacto con el agua, productos químicos, el uso de uñas postizas, factores ambientales, edad, estrés, déficit de nutrientes, deshidratación o padecimientos de salud. Es así que, ante cualquier anomalía de las uñas, hay que acudir a expertos.

Siempre verifica el estado de tu uña y realiza cualquiera de los tipos de manicura que te acabamos de explicar, siendo alternativas que debes llevar para poder fortalecerlas fácilmente. No esperes más y realiza tu siguiente visita al salón de uñas.