¿Vives en departamento? Estas son las razas de perros que se adaptan a estos espacios

Elegir una mascota no debe ser una decisión librada al azar debido a que no es solamente elegir un compañero, sino que también debemos tener en cuenta la responsabilidad que conlleva.

Uno de los factores a tener en cuenta es el espacio, quienes viven en departamentos pues generalmente se privan de tener perros porque no tienen el espacio suficiente para poder brindarles una cómoda calidad de vida.

Si tienes ganas de tener un lomito en tu departamento pues te vamos a contar sobre las razas que se acomodan a estos espacios.

¿Cuáles son las razas de perros que se adaptan s los departamentos?

Yorkshire Terrier

Este es un perro conocido como "faldero". Es una raza pequeña, suelen pesar menos de 3 kg y el espacio que ocupan es mínimo. Es ideal para quienes buscan un compañero leal que los acompañe en el sofá.

Bichón Habanero

Este es un perro de origen cubano que es pura dulzura. La diferencia con otros perros pequeños es que son muy tranquilos y fácil de entrenar por lo que es ideal para evitar conflictos por los ladridos excesivos.

Conoce el bichón habanero y dinos si conoces esta raza. pic.twitter.com/5fy1y2ipJx — El Mueble (@ElMueble) June 18, 2024

Cocker Spaniel

Este es uno de los favoritos, pero requiere de un cepillado regular por sus largas orejas. Se adapta fácilmente y le encanta estar cerca de sus dueños y no necesitan de mucho espacio para estar cómodo pero con paseos diarios.

Basenji

Este perro es conocido porque no ladra sino que su ladrido se asimila al canto tirolés. Son muy limpios e independientes, pero también curiosos. Debes trabajar su ejercicio físico para que vivan felices en tu departamento.

Un tipo de perro muy común en el Antiguo Egipto era el Basenji que se utilizó para la caza menor y como perro de compañía y guardián. pic.twitter.com/QLviqG3DUj — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) January 21, 2023

Atención, porque si te gustan los perros de mayor porte pues te recomendamos el Galgo que si bien es una raza grande, es un animal tranquilo en interiores que disfruta de las siestas largas más que correr sin parar.

Son dóciles y silenciosos por lo que son uno de los perros recomendados aunque su tamaño diga lo contrario.