Estos son los zapatos de los 90 ‘s que van a regresar en el 2026 y van a ser tendencia

Es usual que ciertas modas del pasado regresen a la actualidad. Para esté 2026, se prevé la llegada de zapatos de los 90 's , dominando todas las tiendas y las pasarelas, una tendencia que formará parte de la primavera.

Para que sepas todos los detalles, te vamos a explicar de qué modelos se tratan, siendo una gran oportunidad para usar los que tienes o fusionarlos con nuevos outfits de tu semana. Toma nota de todos los detalles.

¿Qué zapatos van a ser tendencia en el 2026?

Para el 2026, regresan los zapatos de los 90 's, modelos que durante mucho tiempo dominaron las pasarelas de moda; ahora regresan con más fuerza a fusionarse con la moda de hoy. Un importante medio de modas detalla que estos son los siguientes modelos que van a ser tendencia:

Peep-Toe : Abiertos de la punta, dejando un pequeño espacio para que se vea tu pie.

: Abiertos de la punta, dejando un pequeño espacio para que se vea tu pie. Los famosos de tacón con pulsera .

. T-Bar : Se destacan por tener una tira vertical para que se amarre en el tobillo.

: Se destacan por tener una tira vertical para que se amarre en el tobillo. Slingback : Resaltan por ser modelos con poco tacón y por ser puntiagudos; desde el 2025 ya estaban dominando.

: Resaltan por ser modelos con poco tacón y por ser puntiagudos; desde el 2025 ya estaban dominando. Mules de tacón : Igualmente, son zapatos con un tacón muy bajo, pero que no tienen ningún tipo de cinta que se sujete al tobillo.

: Igualmente, son zapatos con un tacón muy bajo, pero que no tienen ningún tipo de cinta que se sujete al tobillo. Sandalias wrap , planas que tenían un aspecto similar a las sandalias romanas.

, planas que tenían un aspecto similar a las sandalias romanas. Modelos metalizados de tacón.

Posiblemente algunos de ellos ya se estaban incorporando a la moda desde el 2025, pero para este año los veremos más presentes en los aparadores. Si tienes alguno de ellos en tu armario, aprovecha para que lo puedas usar en tus siguientes outfits.

¿Qué tipo de tacón no cansan?

Entre las mujeres que desean usar tacones todo el tiempo, siempre surgen cuestionamientos sobre cuál es el que menos te cansa. Las mejores opciones suelen ser las que tienen tacones en bloque, ancho, cuadrado o el kitten, puesto que te dan mayor soporte, logrando usarlos por horas sin ningún inconveniente.

Aprovecha la llegada de la tendencia en el 2026, siendo una gran oportunidad para renovar tu armario con nuevos outfits, empleando los zapatos de los 90 's que van a dominar en los próximos meses.