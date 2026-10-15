¿Tienes una lengua de suegra en casa? Los 5 lugares donde debes ponerla para atraer protección y alejar las malas energías

Si tienes una lengua de suegra en casa, los 5 lugares donde puedes colocarla para representar protección y alejar las malas energías son la entrada, el recibidor, la sala de estar, un rincón luminoso del hogar y el espacio de trabajo. En Feng Shui, esta planta se relaciona simbólicamente con la fortaleza y la capacidad de establecer límites, debido a sus hojas firmes y puntiagudas.

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La lengua de suegra, cuyo nombre científico es Dracaena trifasciata (antes conocida como Sansevieria trifasciata), se destaca por su resistencia. Además de su valor ornamental, es una recomendación de decoración inspirada en el Feng Shui: la filosofía china que contempla cómo organizar los espacios para favorecer el equilibrio entre las personas y su entorno.

¿Dónde colocar la lengua de suegra para atraer protección según el Feng Shui?

La especialista Terah Kathryn Collins, autora de The Western Guide to Feng Shui, aborda la relación entre la distribución de los ambientes y el bienestar de quienes los habitan. Desde este enfoque, las plantas pueden incorporarse para aportar vitalidad y reforzar la conexión con la naturaleza.

Estos son 5 lugares donde puedes ubicarla:



Cerca de la entrada: puede funcionar como elemento decorativo de bienvenida. Conviene dejar suficiente espacio para abrir la puerta y circular cómodamente. En el recibidor: una planta junto a un mueble auxiliar ayuda a crear una primera impresión ordenada y natural al ingresar en casa. En la sala de estar: permite incorporar un elemento vertical que contraste con muebles bajos y aporte interés visual sin recargar la decoración. En un rincón luminoso: es una buena alternativa para aprovechar espacios poco utilizados, siempre que reciba una cantidad de luz adecuada para su crecimiento. En el espacio de trabajo: puede acompañar un escritorio o una estantería y contribuir a crear un entorno agradable para concentrarse.

¿Cómo cuidar la lengua de suegra para mantener su energía y vitalidad?

En el Feng Shui, las plantas saludables suelen interpretarse como símbolos de vitalidad y crecimiento. Por eso, además de elegir una ubicación que armonice con la decoración, es importante atender las necesidades reales del ejemplar.

Para mantenerla en buenas condiciones, ten en cuenta estas recomendaciones:



Luz: tolera condiciones de poca iluminación, aunque suele crecer mejor con luz indirecta abundante.

tolera condiciones de poca iluminación, aunque suele crecer mejor con luz indirecta abundante. Riego moderado: deja que el sustrato se seque entre riegos. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces.

deja que el sustrato se seque entre riegos. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces. Buen drenaje: utiliza una maceta con orificios y un sustrato que no retenga demasiada humedad.

utiliza una maceta con orificios y un sustrato que no retenga demasiada humedad. Hojas limpias: retira el polvo con un paño suave para mantener su aspecto y permitir que reciba la luz adecuadamente.

retira el polvo con un paño suave para mantener su aspecto y permitir que reciba la luz adecuadamente. Ubicación segura: evita que las hojas obstaculicen el paso y mantenla fuera del alcance de mascotas que puedan mordisquearla, ya que puede resultar tóxica si se ingiere.

En conclusión, la lengua de suegra puede convertirse en un recurso decorativo para atraer fortaleza y protección dentro del Feng Shui. La clave está en colocarla donde pueda crecer saludable y se integre de forma armónica al hogar.