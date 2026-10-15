El truco casero para reutilizar cajas de zapatos y mantener tus cajones ordenados sin gastar dinero

Reutilizar cajas de zapatos es un truco casero sencillo para mantener los cajones ordenados sin gastar dinero. La idea consiste en cortar la tapa y aprovechar sus partes para crear separadores dentro de la caja. Así, el espacio queda dividido en compartimentos donde guardar medias, ropa interior, cinturones, accesorios y otros objetos.

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Este proyecto de manualidad permite aprovechar materiales que normalmente terminan en la basura y adaptar el organizador a las necesidades de cada cajón. Además, no requiere herramientas especiales ni conocimientos de bricolaje.

¿Cómo hacer un organizador de cajones con una caja de zapatos?

Para transformar la caja en un organizador, lo importante es medir el espacio disponible y calcular el tamaño de los compartimentos antes de cortar el cartón. Así podrás aprovechar mejor el interior y evitar que las divisiones queden demasiado grandes o pequeñas.



Elige una caja adecuada: busca una caja de zapatos que entre cómodamente en el cajón y que tenga una base firme. Si sobresale demasiado, puedes recortar sus bordes para ajustar la altura. Corta la tapa: separa la tapa de la caja y recorta sus bordes para obtener piezas de cartón que puedas utilizar como divisiones internas. Mide la altura de la caja para que los separadores no sobresalgan demasiado. Marca los compartimentos: decide qué objetos guardarás en el organizador. Puedes crear espacios pequeños para anillos, accesorios y ropa interior, y otros más amplios para cinturones o prendas dobladas. Coloca los separadores: utiliza las piezas de la tapa para dividir el interior de la caja. Si necesitas que las divisiones se mantengan firmes, realiza pequeños cortes en los puntos donde se cruzan las piezas y encájalas entre sí. Ajusta y comprueba el resultado: coloca el organizador dentro del cajón y verifica que los compartimentos tengan el tamaño adecuado. Si es necesario, recorta nuevamente el cartón para mejorar el ajuste.

¿Qué puedes guardar en un organizador casero hecho con cartón?

Una vez terminado, el organizador puede utilizarse en diferentes espacios de la casa. La ventaja es que puedes modificar la distribución de los compartimentos según los objetos que necesites guardar.



Ropa interior y medias: crea divisiones pequeñas para mantener cada prenda separada y facilitar su localización.

crea divisiones pequeñas para mantener cada prenda separada y facilitar su localización. Accesorios personales: reserva espacios para cinturones, pañuelos, relojes o bisutería.

reserva espacios para cinturones, pañuelos, relojes o bisutería. Productos de cuidado personal: utiliza los compartimentos para ordenar artículos pequeños, como peines, brochas o accesorios para el cabello, siempre que el cartón se mantenga seco.

utiliza los compartimentos para ordenar artículos pequeños, como peines, brochas o accesorios para el cabello, siempre que el cartón se mantenga seco. Papelería y objetos pequeños: adapta la caja para guardar lápices, cables, pilas nuevas u otros elementos que suelen quedar dispersos en los cajones.

Para darle un acabado más decorativo, puedes forrar la caja con papel de regalo que ya tengas en casa o reutilizar papel de revistas. Pero este paso es opcional: el organizador funciona sin necesidad de añadir materiales.