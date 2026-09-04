Conoce las mejores ideas para decorar tus colores con una de las películas animadas más queridas. Desde su estreno en 1995, Toy Story ha sido una de las franquicias con mayor popularidad en la historia del cine, uniendo a múltiples generaciones.

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¿Cómo llevar la magia de Toy Story a tus colores y útiles escolares?

Llevar la magia de Woody, Buzz Lightyear y todo el cuarto de Andy al salón de clases es una forma maravillosa de motivar a los niños en sus actividades diarias y ayudarlos a cuidar sus pertenencias.

Decorar y personalidar sus cajas de colores no solo evitará que sus útiles se puerdan o se confundan con los de otros compañeros, sino que también convertirá el momento de hacer la tarea en una auténtica aventura.

Lleva la magia de Toy Story a tus útiles escolares|Pixar

5 ideas para decorar tus colores de Toy Story

Lápices vaqueros inspirados en el traje de Woody

Transforma un lápiz de maderqa común en el vaquero más famoso del cine. Envuelve la mitad inferior del color con una tirqa de papel con patrón de cuadro amarillo y líneas rojas. Para la parte superior, añade un trozo de cinta con manchas de vaca que simule su chaleco. El toque final lo puedes dar pegando una pequeña estrella de foami dorado en la punta.

Idea de lápiz de Woody de Toy Story|Gemini

Colores intergalácticos al estilo Buzz Lightyear

Para los amantes del espacio, los colores de Buzz son imprescindibles. Forra el cuerpo de los lápices combinando secciones de cinta blanca, verde limón y morado. Con marcadores permanentes dibuja pequeños botones cerca de la parte superior para simular los controles del traje espacial.

Decora tus lápices de colores con todo el estilo del guardián espacial|Gemini

Toppers de los macianitos

Consigue limpiapipas de color verde brillante y enrróllalos en el extremo superior del lápiz y pega tres jos móviles de plástico, además de añadir una pequeña cuenta o pompón azul.

Personaliza toppers para tus lápices con la figura de los marcianos de Pizza Planet|Pixar

Letrero personalizado en la base

Puedes replicar la firma de Andy en sus juguetes pintando en la base inferior de cada color una pasada de pintura acrílica café y escribiendo el nombre de tu hijo con la N invertida.

Marca los colores al estilo de Andy marcando a sus juguetes|Pixar

Forrado con fondo de nubes

Forra cada lápiz de color con papel adhesivo celeste con un corrector líquido blanco da ligeros toques para formar las siluetas de nubes esponjosas a lo largo de la madera.

