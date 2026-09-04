5 tendencias de belleza que te harán estar bonita y elegante este otoño 2026

Las tendencias de belleza para el otoño 2026 que pueden ayudarte a conseguir una apariencia bonita y elegante incluyen una piel de acabado natural, labios en tonos profundos, maquillaje en colores cálidos, cejas suaves y una mirada definida sin excesos. La nueva temporada se aleja de las técnicas demasiado recargadas y pone el foco en productos que permitan destacar los rasgos naturales con un resultado más refinado.

Alejandra Carvajal: ¿Por qué es tan importante proteger al cóndor de California?

Los expertos del sector de la belleza coinciden desde hace varias temporadas en una idea: el maquillaje no necesita ocultar por completo la textura natural de la piel para conseguir un acabado cuidado. El color y la luminosidad pueden utilizarse estratégicamente para transformar un look sin perder naturalidad.

¿Cuáles son las 5 tendencias de belleza que marcarán el otoño 2026?

La llegada del otoño 2026 en el hemisferio norte suele traer consigo una transformación en la paleta de colores y las texturas. Estas son 5 propuestas para actualizar el neceser esta temporada:



Piel luminosa y de apariencia natural: las bases pesadas dejan paso a fórmulas más ligeras que permiten que la textura real de la piel siga siendo visible. Lisa Eldridge, reconocida por su trabajo editorial y con celebridades, ha defendido en numerosas ocasiones la importancia de utilizar la cantidad justa de producto para conseguir un acabado fresco. Labios en tonos cereza y frutos rojos: el rojo continuará siendo un clásico, pero las versiones cereza, frambuesa y vino aportarán un aire más sofisticado y apropiado para la temporada. Estos colores pueden utilizarse tanto con un acabado definido como ligeramente difuminado. Sombras en marrones y tonos tierra: los colores cálidos como el café, el terracota y el bronce permiten aportar profundidad a la mirada sin crear un contraste tan intenso como el negro. La maquillista Val Garland, conocida por su trabajo en pasarelas internacionales, ha utilizado habitualmente el color como una herramienta para aportar personalidad a los maquillajes. Cejas suaves y naturales: en lugar de dibujar unas cejas extremadamente marcadas, la tendencia favorece respetar su forma y textura natural. Los geles transparentes o con color y los productos de aplicación precisa pueden ayudar a rellenar únicamente las zonas necesarias. Rubor cálido y estratégico: los tonos durazno, terracota y rosa cálido pueden aportar una apariencia más saludable al rostro. El rubor se aplica de forma estratégica para dar dimensión y color sin necesidad de utilizar grandes cantidades de producto.

¿Cómo adaptar las tendencias de maquillaje del otoño 2026 a un look elegante?

El secreto para conseguir un maquillaje sofisticado está en mantener un punto de equilibrio. Si los labios son los protagonistas, puede ser preferible optar por una mirada más discreta. Por el contrario, unas sombras más elaboradas pueden combinarse con un labial de tono neutro.

Para adaptar estas tendencias a tu estilo, puedes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



Elige un solo punto protagonista: unos labios intensos o una mirada definida pueden convertirse en el centro del maquillaje.

unos labios intensos o una mirada definida pueden convertirse en el centro del maquillaje. Utiliza productos de forma progresiva: comienza con poca cantidad y aumenta la intensidad únicamente si es necesario.

comienza con poca cantidad y aumenta la intensidad únicamente si es necesario. Prioriza las texturas ligeras: una piel con aspecto fresco suele resultar más elegante que una base excesivamente gruesa.

una piel con aspecto fresco suele resultar más elegante que una base excesivamente gruesa. Combina tonos cálidos: los marrones, duraznos, terracotas y bronces pueden integrarse fácilmente en un maquillaje otoñal.

los marrones, duraznos, terracotas y bronces pueden integrarse fácilmente en un maquillaje otoñal. Respeta la forma natural de tus facciones: las tendencias pueden adaptarse al rostro de cada persona sin necesidad de reproducir exactamente un maquillaje visto en una pasarela.

En definitiva, las tendencias de belleza del otoño 2026 proponen una combinación de naturalidad y color. La clave para estar bonita y elegante consiste en elegir aquellas que mejor se adapten a las características y preferencias de cada persona.