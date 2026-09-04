Esto es lo que sucede si dejas el refrigerador vacío, según el Feng Shui

El refrigerador es uno de los electrodomésticos más importantes que tenemos en casa y que sirve para refrigerar todo tipo de alimentos como carnes, verduras, bebidas, entre otros; y que en todo momento debe estar encendido para que no se eche a perder. Hay personas que les encanta tener la nevera totalmente llena, pero hay partes del mes en las que está completamente vacía. De acuerdo al Feng Shui, una de las mejores disciplinas que existe y que reveló cuál es el significado de tenerla totalmente vacía.

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El objetivo de muchas de las familias es que la nevera esté lo más llena posible, ya sea de alimentos, como de algunas bebidas y es que caso contrario, puede comenzar a deteriorarse. Además, es fundamental que funcione de la mejor manera para evitar que empiece a emanar un mal olor desde su interior, como así también para que los alimentos se echen a perder. Si bien durante al inicio del mes suele estar llena, con el correr de los días se va vaciando.

El Feng Shui es una de las disciplinas más importantes que hay y que tiene como objetivo armonizar los espacios y la circulación de energía a través de diversos elementos; para lograr el bienestar. Además, cada sector de la casa cumple un rol clave y entre ellos, la cocina ocupa un lugar importante porque está vinculada con la alimentación, salud y prosperidad. Por eso, es que explicó el significado de que la nevera esté vacía y cómo puede influir.

Qué sucede si dejas el refrigerador vacío, según el Feng Shui

De acuerdo a lo que explicó el Feng Shui, una nevera con alimentos representa la abundancia, y la presencia de los mismos puede funcionar como un símbolo de que en el hogar hay recursos disponibles y que transmitirá la sensación de bienestar y prosperidad, por lo que en caso de que esté vacía, la sensación será de falta de riqueza y abundancia.

Cuáles son las recomendaciones del Feng Shui

Por otro lado, el Feng Shui aconseja prestar atención a aquellos alimentos que estén vencidos o fuera de estado dentro de la nevera y es que dentro de esta disciplina, representa desorden, energía estancada; por lo que se recomienda mantenerla ordenada y limpia todo el tiempo para evitar esto.