Los 5 pasos fáciles y rápidos para hacer una Muñeca Lele de crepé para decorar fiestas y eventos

Hacer una Muñeca Lele de papel crepé es una manualidad sencilla que puede realizarse en 5 pasos básicos. El resultado puede utilizarse como centro de mesa, decoración para fiestas o complemento de eventos temáticos.

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La Muñeca Lele se ha convertido en un importante símbolo de la cultura artesanal del país. Por esto, esta manualidad puede servir como una versión decorativa inspirada en sus colores y elementos tradicionales, procurando siempre reconocer y respetar el valor cultural de la pieza original.

¿Qué materiales necesitas para hacer una Muñeca Lele de papel crepé?

Puedes adaptar los tamaños y colores según el lugar donde vayas a colocar la decoración. Estos son los materiales básicos para hacer la manualidad:



Papel crepé de varios colores

Una base de cartón o cartulina

Una esfera de unicel o papel

Estambre o lana negra

Tijeras y pegamento

Marcadores o pintura

Cintas y pequeños adornos: pueden utilizarse para personalizar el resultado final.

¿Cómo hacer una Muñeca Lele de crepé en solo 5 pasos?

Si deseas utilizar la muñeca como centro de mesa, bastará con una estructura pequeña, mientras que para decorar una fiesta puedes crear una versión de mayor tamaño.



Prepara la estructura: forma el cuerpo de la muñeca utilizando cartón o cartulina. Puedes crear una base con forma de cono para que el vestido tenga volumen y se mantenga de pie. Fija la esfera que utilizarás como cabeza en la parte superior. Crea el vestido con papel crepé: corta tiras o rectángulos de diferentes colores y pégalos alrededor de la base. Puedes superponer las piezas para crear un vestido con mayor volumen y movimiento. Haz el cabello: corta varios trozos de estambre o lana negra y pégalos sobre la cabeza. Divide el cabello en dos secciones para formar las tradicionales trenzas y asegúralas con pequeños trozos de cinta. Añade los detalles del rostro: utiliza un marcador para dibujar cuidadosamente los ojos, la nariz y la boca. Procura que los detalles sean sencillos y acordes con el estilo decorativo que elegiste para la manualidad. Decora y personaliza la figura: agrega pequeñas flores de papel crepé, listones u otros adornos de colores al cabello y al vestido. Revisa que todas las piezas estén bien pegadas antes de colocar la muñeca en el lugar elegido.

Una vez terminada, esta colorida figura puede utilizarse de distintas maneras:

