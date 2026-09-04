Los 5 pasos fáciles y rápidos para hacer una Muñeca Lele de crepé para decorar fiestas y eventos
Con papel crepé, cartón y algunos materiales básicos puedes crear una colorida Muñeca Lele para decorar fiestas y celebraciones especiales. Solo debes seguir estos sencillos pasos.
Hacer una Muñeca Lele de papel crepé es una manualidad sencilla que puede realizarse en 5 pasos básicos. El resultado puede utilizarse como centro de mesa, decoración para fiestas o complemento de eventos temáticos.
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La Muñeca Lele se ha convertido en un importante símbolo de la cultura artesanal del país. Por esto, esta manualidad puede servir como una versión decorativa inspirada en sus colores y elementos tradicionales, procurando siempre reconocer y respetar el valor cultural de la pieza original.
¿Qué materiales necesitas para hacer una Muñeca Lele de papel crepé?
Puedes adaptar los tamaños y colores según el lugar donde vayas a colocar la decoración. Estos son los materiales básicos para hacer la manualidad:
- Papel crepé de varios colores
- Una base de cartón o cartulina
- Una esfera de unicel o papel
- Estambre o lana negra
- Tijeras y pegamento
- Marcadores o pintura
- Cintas y pequeños adornos: pueden utilizarse para personalizar el resultado final.
¿Cómo hacer una Muñeca Lele de crepé en solo 5 pasos?
Si deseas utilizar la muñeca como centro de mesa, bastará con una estructura pequeña, mientras que para decorar una fiesta puedes crear una versión de mayor tamaño.
- Prepara la estructura: forma el cuerpo de la muñeca utilizando cartón o cartulina. Puedes crear una base con forma de cono para que el vestido tenga volumen y se mantenga de pie. Fija la esfera que utilizarás como cabeza en la parte superior.
- Crea el vestido con papel crepé: corta tiras o rectángulos de diferentes colores y pégalos alrededor de la base. Puedes superponer las piezas para crear un vestido con mayor volumen y movimiento.
- Haz el cabello: corta varios trozos de estambre o lana negra y pégalos sobre la cabeza. Divide el cabello en dos secciones para formar las tradicionales trenzas y asegúralas con pequeños trozos de cinta.
- Añade los detalles del rostro: utiliza un marcador para dibujar cuidadosamente los ojos, la nariz y la boca. Procura que los detalles sean sencillos y acordes con el estilo decorativo que elegiste para la manualidad.
- Decora y personaliza la figura: agrega pequeñas flores de papel crepé, listones u otros adornos de colores al cabello y al vestido. Revisa que todas las piezas estén bien pegadas antes de colocar la muñeca en el lugar elegido.
Una vez terminada, esta colorida figura puede utilizarse de distintas maneras:
- Como centro de mesa: crea varias muñecas de diferentes tamaños para decorar las mesas de una celebración.
- En una mesa de dulces: colócala junto a los postres y otros elementos decorativos para crear un ambiente festivo.
- Como parte de un fondo decorativo: combina varias figuras con flores y papel de colores para decorar una pared.
- Para fiestas temáticas: puede complementar una celebración inspirada en los colores y elementos tradicionales mexicanos.